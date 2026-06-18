Stari teksaški slikovit opis za nedoraslost određenoj situaciji glasi: “Confused as a goat on Astroturf" ili u prijevodu “Zbunjen kao koza na umjetnoj travi”. I upravo je na prvi nastup Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, protiv Engleske, primjenjiva ova izreka; iako hrvatska reprezentacija već ima iza sebe zavidan niz nastupa na veikim turnirima, ovo je – sasvim neočekivano - bilo jedno od njezinih najlošijih izdanja, gotovo na rubu rezultatske katastrofe.
Istina, u prvom poluvremenu bitke u Arlingtonu naša se reprezentacija solidno držala, beskompromisno se suprotstavljajući jednoj od najjačih svjetskih reprezentacija, kojoj je u dva navrata neshvatljivim pogreškama omogućila lagane pogotke; najprije iz jedanaesterca, a potom i nakon ubacivanja iz kornera. Međutim, rezultat 2:2 s kraja prvog dijela davao nam je nadu da možemo ostati neporaženi.
Vatreni razbijeni, ali još živi: Utjeha u ovom porazu uskoro nam dolazi u 'naš' Toronto!
I upravo je na prvi nastup Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, protiv Engleske, primjenjiva ova izreka; iako hrvatska reprezentacija već ima iza sebe zavidan niz nastupa na veikim turnirima, ovo je – sasvim neočekivano - bilo jedno od njezinih najlošijih izdanja, gotovo na rubu rezultatske katastrofe
Komentara 5
A sad po bod protiv Paname!
Mene straši činjenica što mi nikada u povijesti na velikim turnirima nismo prošli grupu kada bi izgubili prvu utakmicu. Pritisak da moraš pobjedjivati poslije poraza u prvoj utakmici uvijek je bio prevelik, ma protiv koga igrali. U tom smislu ćee i protiv Paname biti teško.
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Poslije bitke lako je biti general ! Od kada znam za sebe prekidi su rak- rana naše reprezentacije.Pa što se na tome ne radi !!!? Zašto nemamo genijalca koji će samo raditi na uigravanju prekida ?Kakvi su to eksperimenti sa trojicom odzada !?Pa zaboga igrajmo kako smo igrali i na prošlom prvenstvu.Što se događa ?