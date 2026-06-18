Vatreni razbijeni, ali još živi: Utjeha u ovom porazu uskoro nam dolazi u 'naš' Toronto!

Stari teksaški slikovit opis za nedoraslost određenoj situaciji glasi: “Confused as a goat on Astroturf" ili u prijevodu “Zbunjen kao koza na umjetnoj travi”. I upravo je na prvi nastup Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, protiv Engleske, primjenjiva ova izreka; iako hrvatska reprezentacija već ima iza sebe zavidan niz nastupa na veikim turnirima, ovo je – sasvim neočekivano - bilo jedno od njezinih najlošijih izdanja, gotovo na rubu rezultatske katastrofe.



Istina, u prvom poluvremenu bitke u Arlingtonu naša se reprezentacija solidno držala, beskompromisno se suprotstavljajući jednoj od najjačih svjetskih reprezentacija, kojoj je u dva navrata neshvatljivim pogreškama omogućila lagane pogotke; najprije iz jedanaesterca, a potom i nakon ubacivanja iz kornera. Međutim, rezultat 2:2 s kraja prvog dijela davao nam je nadu da možemo ostati neporaženi.