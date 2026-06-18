Nakon napada pojavila se crna kiša: 'Sada ćemo pratiti hoće li nam kosa početi opadati'

Kapljice crne nafte padale su na dio Moskve nakon što je rafinerija pogođena tijekom najvećeg ukrajinskog napada od početka sveobuhvatnog rata, pri čemu je prema ruskoj prijestolnici ispaljeno gotovo 200 dronova. Stupovi gustog dima dizali su se visoko u nebo, a u moskovskoj regiji ranjeno je 17 ljudi, prema riječima lokalnog guvernera Andreja Vorobjova. Stanovnici jugoistočnog dijela moskovske regije rekli su za BBC da je sitna kišica ostavila "neugodne crne mrlje" na njihovoj odjeći. Moskovske vlasti zanijekale su da je padala ikakva "naftna kiša". Međutim, službeni Telegram kanal grada upozorio je stanovnike pogođenog okruga da drže prozore zatvorenima te poručio da bi obitelji s djecom, starije osobe i astmatičari trebali hitno napustiti to područje. Gotovo 1000 dronova i četiri ukrajinske krstareće rakete presretnuti su i uništeni diljem zemlje u 24 sata, citirano je rusko ministarstvo obrane. Skladište nafte pogođeno je u južnoj Rostovskoj oblasti, gdje je jedna osoba poginula.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je napad dronovima bio odgovor na prošlotjedni ruski napad na Kijev, u kojem je zapaljen važan vjerski simbol, samostan Pečerska lavra. – Ne želimo ovaj rat i nikada ga nismo željeli – rekao je Zelenski. – Ali ako Ukrajina gori, gorjet će i vaša Moskva – kazao je. Kao odgovor na to, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da će se napadi na Ukrajinu provoditi "u masovnim razmjerima", dodavši da je "već dugo uvjeren da riječi nisu dovoljne". Požari su izbili nakon što je rafinerija u Kapotnji, na jugoistoku Moskve, pogođena treći put u mjesec dana i drugi put ovog tjedna, obojivši nebo u crno od dima. Nekoliko snimki prikazuje osobito dramatičan trenutak kada je vrh velikog silosa odletio u golemoj eksploziji, pri čemu je krov spremnika za naftu odbačen desecima metara u zrak.

Zapalio se i obližnji trgovački centar, navodno nakon što su krhotine drona pale na zgradu. Na snimci koju je potvrdio BBC vidi se kako se dron zabija u gornje katove nebodera, dok se staklo i krhotine obrušavaju niz pročelje i u dvorište ispod. Na drugoj potvrđenoj snimci vidi se gust, taman, uljast sloj koji prekriva asfalt parkirališta, dok je tlo ispod parkiranih vozila ostalo čisto. – Čim sam izašla iz svoje zgrade, padala je ta sitna, lagana kišica – rekla je jedna lokalna žena za BBC. Primijetila je "neugodne crne mrlje" na svojoj odjeći, a i jakna njezine prijateljice, dodala je, "završila je prekrivena crnim točkicama". – Sada ćemo pratiti hoće li nam zbog naftnih proizvoda početi ispadati kosa – dodala je.

Četiri moskovske zračne luke bile su privremeno zatvorene, a više od 500 letova bilo je otkazano ili odgođeno. Iako su lokalne vlasti diljem Rusije zabranile objavu fotografija i snimki posljedica napada dronovima, na društvenim mrežama objavljeni su deseci videa koji prikazuju dronove kako lete nebom usred bijela dana te eksplozije iznad industrijskih područja na rubu Moskve. Ukrajina redovito koristi taktiku slanja velikog broja izviđačkih dronova-mamaca kako bi mapirala gustoću protuzračne obrane i ranjiva područja prije nego što počnu glavni zračni napadi. Četiri i pol godine otkako je Moskva pokrenula sveobuhvatnu invaziju na Ukrajinu, iscrpljujući rat na bojišnici u Ukrajini nastavlja se, daleko od očiju mnogih u Rusiji. Dugometni napadi Kijeva na ciljeve diljem Rusije, kao i na Moskvu i Sankt Peterburg, pokazatelj su cilja Zelenskog da "rat dovede kući" običnim Rusima.

Muškarac koji živi blizu pogođene rafinerije rekao je za BBC da se probudio u zoru kada mu se zgrada počela "tresti" te da je ujutro osjetio miris paljevine i nije mogao disati. Napadi dronovima na Moskvu, udaljenu oko 500 kilometara od ukrajinske granice, postali su češći kako je Kijev razvijao svoje sposobnosti za napade dugog dometa. Prvi uspješni ukrajinski napadi dronovima dosegnuli su rusku prijestolnicu u proljeće 2023., iako su tada bili sporadični i rijetko su uključivali više od nekoliko dronova. Od tada je oko Moskve postavljena opsežna protuzračna obrana, no povećao se i broj dronova koje Ukrajina koristi u napadima, a neki su uspjeli probiti tu obranu.

Nijedan sustav protuzračne obrane ne može osigurati potpunu zaštitu od masovnih napada visokotehnološkim dronovima. Uspješnost onih koji se probiju iznimno je niska, a takvi napadi nose i rizik da krhotine proturaketa padnu na tlo. No, unatoč poznatim teškoćama u zaustavljanju tako velikih napada, baraž dronova izveden u četvrtak sigurno će otvoriti pitanja o učinkovitosti sustava protuzračne obrane oko ključne infrastrukture u Moskvi. Sa svoje strane, Rusija je tijekom noći lansirala više od 200 dronova i više balističkih raketa na Ukrajinu, objavio je Kijev. Vladimir Putin, koji u središnjem gradu Kazanju ugošćuje čelnike jugoistočne Azije na summitu, nije komentirao veliki napad na rusku prijestolnicu.