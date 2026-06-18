VIDEO Sanja Radolović: Mogu Tramišak i Radić svaki tjedan nešto otvarati kako bi premijer mogao rezati vrpce, ali ljudi u Slavoniji nema

Četiri godine, od kada Hrvatskom hara inflacija pohlepe nudimo konkretna rješenja i programe koje je Vlada sada u sklopu inflatornih mjera prekasno prepisala. Te mjere sada neće donijeti učinak kakav su trebale donijeti odnosno. Tko je jamio, jamio je. Kazala je to u Političkom intervjuu tjedna Večernji TV-a saborska zastupnika SDP-a Sanja Radolović koja se posebno osvrnula na mjeru da one kompanije koje imaju ostvarene bruto profitne marže veće od 15 posto u posljednje tri godine plaćati dodatni porez od 50 posto. – Ako pogledate prosjek, taj je prosjek upravo u posljednje tri godine ekstremno visok. Mi smo odmah predlagali da se ne ide sa porezom na ekstra profit, koji se pokazao kao debakl, svima, da se ne kazni one poduzetnike koji se nisu okoristili ovom inflacijom pohlepe i i da se te ljude na neki način rastereti da im se čak i smanji porez na dobit. Ako imate poduzetnika koji reinvestira svoju dobit, koji ulaže u svoje ljude, stvara proizvode i usluge dodane vrijednosti i isplaćuje veće plaće, čak i u uvjetima inflacije, a ima i takvih, onda ih treba nagraditi.Ove druge, a tu primarno govorim o trgovački lancima koji su okrenuli 8,3 milijarde eura, a primarna vrijednost naše domaće poljoprivredne proizvodnje tri milijarde eura, ne – kazala je Radolović. Na pitanje je li smatra da se nekome svjesno pogodovalo kazala je da misli da se više radi o nesposobnosti i nedjelovanju svih institucija koje su trebale djelovati. Počevši od Državnog inspektorata do Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

– Četiri godine mi smo gledali kako se Ministarstvo financija i Hrvatska narodna banka međusobno prozivaju zbog visoke inflacije. Ono što su trebali je zaustaviti inflaciju i lupiti po džepu one koji su se okoristili inflacijom pohlepe – kazala je. Radolović je dodala kako i do unatrag nekoliko tjedana inflaciju nisu zvali Plenkovićeva inflacija već inflacija pohlepe. – Ali, ako nakon četiri godine ne napraviš ništa onda si kao čelna osoba u Vladi ti kriv – naglasila je. Napala je Vladu jer nije napravila dovoljno po pitanju jačanja domaće otpornosti i po pitanju energije i po pitanju hrane. Nije normalno, kazala je, da su sve druge zemlje u Europskoj uniji svoje milijarde iz europskih fondova i nacionalnog plana oporavka i otpornosti ulagale upravo u jačanje otpornosti poljoprivrede i energije kako bi bile jače i otpornije na geopolitička zbivanja i energetske šokove koji se događaju. Više se ne mogu raditi samo kratkoročno potezi – naglasila je.

– Jučer smo bili u Slavoniji i iz Osijeka smo poslali vrlo jasne poruke. Županicu Tramišak i gradonačelnika Radića je to zaboljelo, a znam i zašto ih je zaboljelo. Sela su prazna, škole su prazne, poljoprivredna zemljišta neobrađena. Projekt Slavonija, Baranja i Srijem nije uspio. Možete vi ulagati u zgrade, beton, otvarati svaki tjedan nešto da vam premijer dolazi rezati vrpce. Ali ljudi nema – poručila je. Na pitanje što kaže na poruku županice Tramišak da SDP u Slavoniji i Baranji nema što ponuditi rekla je kako su oni ti koji nemaju što ponuditi i da je stanje u Slavoniji strašno. Trebala je biti žitnica Hrvatske i većeg dijela Europe, a ne može ni sebe prehraniti.

Komentirala je i turističku sezonu. Rekla je da nije sporno da smo lijepa zemlja sa predivnim prirodnim ljepotama. Pitanje je samo, kazala je, koliko mi možemo podnijeti preopterećenost u špici turističke sezone, dakle u srpnju i kolovozu. – Vjerujem da nam je svima cilj, neovisno o političkoj opciji o političkom predznaku da imamo više turista, ali trebamo poraditi na održivom turizmu o kojem svi cijelo vrijeme pričamo – rekla je. Za ljutnju malih iznajmljivača jer raste paušal po krevetu Radolović je rekla kako je naša struktura smještaja bitno drugačija od drugih zemalja na Mediteranu. Italija. Španjolska, Grčka.. ima 60 posto hotelskog smještaja. Kod nas većinu čine obiteljski iznajmljivači i u tome ne vidi ništa sporno. Ukoliko obiteljski iznajmljivač reinvestira svoj prihod u podizanje kvalitete svojeg smještaja, zašto bi te ljude, kaže, kažnjavali i lupali po džepu. Ono što treba napraviti, dodala je, jest razgraničiti male iznajmljivače koji najmom apartmana u svojim kućama krpaju budžete od onih velikih.

– Prema podacima Državnog zavoda za statistiku prije godinu dana bilo je 230 tisuća stanova koji nisu za kratkoročni turistički najam. Dakle, to nije legalni turistički najam, nego je to iznajmljivanje u nekoj sivoj zoni ili iznajmljivanje na crno pod krinkom iznajmljivanja svojim prijateljima i rodbinom. Puno veći problem su stranci koji su kupili svoje nekretnine u kešu. Ako pogledate podatke Hrvatske narodne banke i Porezne uprave nama svaki četvrti apartman na moru posjeduje stranac. I što radi taj stranac? Ne plaća nikakva davanja, niti ova minimalna, a njihovi gosti opterećuju našu cijelu komunalnu infrastrukturu, prometnice, struju, vodu, Internet. I iznajmljuju ilegalno tri mjeseca, a devet mjeseci stanovi su im prazni – kazala je Radolović. Riješiti taj problem bit će dugoročan proces, nastavila je i to iz razloga što nam nedostaje turističkih inspektora. Iz toga razloga treba zemlju decentralizirati, odnosno spustiti na razinu jedinica lokalne samouprave dio poslova turističke inspekcije. Odgovorila je HDZ-u koji kampanju SDP-a i Možemo o inflaciji zove putujući cirkus.

– Vidjet će Plenković putujući cirkus na dan izbora. Rejting im pada, ministar Anušić popularniji je od njega. Trebao bi se zapitati malo o svom statusu u stranci-poručila je Radolović je od premijera njega. Trebao bi se on možda zapitati malo o svom statusu u stranci - kazala je. Na pitanje zašto je toliko uvjerena u poraz HDZ-a na idućim izborima rekla je kako Vlada pokazuje da ne zna raditi svoj posao u svim segmentima pa za primjer uzela i branitelje, odnosno kako su se sada sjetili da 70 tisuća branitelja, onih koji su se nakon rata vratili na tržište rada, nema jednaka prava kao oni koji to nisu napravili. Uopće, nastavila je, nije sporno da će SDP doći na vlast nakon idućih izbora. Plenković sve krivo radi, voli, kaže, biti šef, a Domovinski pokret će imati i niži rejting od aktualnog. - Vidimo da su morali odustati i od svoje deklaracije o tzv. Herceg-Bosni – kazala je i dodala kako se i iz toga vidi da je Plenković tu jedini šef i da su i koalicijski partneri za njega samo žetoni što i, dodala je, jesu. Poručila je i kako HDZ više nema koalicijskog potencijala jer jedino Most prelazi prag, a ukoliko Nikola Grmoja i ekipa, dodala je, i treći put odu s Plenkovićem, mogu staviti ključ u bravu.

Na konstataciju kako se Marin Miletić iz Mosta već otvoreno divi Ivanu Anušiću kazala je kako Miletić nije cijeli Most. Za loš rejting šefa SDP-a Siniše Hajdaš Dončića kazala je kako u stranci pričaju o svemu i ne guraju stvari pod tepih pa tako pričaju i o njegovu rejtingu i o rejtingu stranke, o radu na terenu, jačanju članstva i dizanju organizacija. – To se sve vrlo lako može promijeniti. I Zoran Milanović je 2015. imao katastrofalan rejting da bi danas bio najpozitivniji političar u zemlji – rekla je. Govorila je i o aferama u sportskim savezima. Ne postoje kriteriji na temelju kojih Hrvatski olimpijski odbor, kazala je, dijeli novac prema 88 sportskih saveza. A 2022. godine je promijenjen zakon i od tada HOO nije dužan podnositi izvješće Saboru. To za Radolović nije slučajnost.

Govorila je i o slučaju Viktora Šimunića koji je razotkrio afere u sportskim savezima i kojemu je policija pokucala na vrata. Na pitanje zašto u isto vrijeme govore da je riječ o političkom progonu, a Šimunića je Uskoku prijavio i SDP-ov vijećnik Radolović je rekla da se radi o totalno različitim slučajevima. SDP-ovo vijećnika prijavio je gradonačelnika Oroslavlja zbog problema s Turističkom zajednicom, odnosno zbog nabave za turističke manifestacije. – Apsolutno stojim iza toga što smo rekli i da trebamo gospodinu Šimuniću dati podršku. Očito je da je nekome stao na žulj – rekla je. Komentirala je i neugodnu vijest za SDP da je potvrđena optužnica protiv bivšeg gradonačelnika Rijeke Vojka Obersnela. Tko je kriv, treba odgovarati, kazala je, i dodala kako SDP nikad nije bježao od toga i da je to sve što može reći na tu temu.

Na kraju je govorila i novoj klimi u društvu koja vlada za vrijeme treće Vlade Andreja Plenkovića. Savez HDZ-a i DP-a doveo je do toga da jača, kazala je, ekstremna desnica i da se otvaraju svjetonazorska pitanja koja određenim političkim opcijama koje su u koaliciji s HDZ om i Andrejem Plenkovićem odgovaraju jer nemaju nikakav program. – I onda pretvaraju građane u lako zapaljive mase po pitanju svjetonazorskih tema, primarno ustaša i partizana. To je valjda jedino što pali – rekla je. Na pitanje koristi li isto i ljevica i kako gleda na koncert partizanskih pjesama u Lisinskom rekla je da ju kao osoba koja je rođena 1987. godine žalosti da se vraćamo u 1941. i 1991. godinu. – Trebamo davati pijetet žrtvama Domovinskog rata i antifašističkim borcima borcima jer da nije bilo i jednih i drugih ne bi danas bili tu – zaključila je.