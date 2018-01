Suđenja u 2018.: Sve je isto kao i lani - plus Tomislav Saucha

Sve je isto kao i lani. Plus Tomislav Saucha. Pod takvu egidu moglo bi se svesti ono što će se tijekom 2018. događati na zagrebačkom Županijskom sudu. Najveći sud u zemlji i dalje će biti mjesto na kojem će se u pauzama između dva suđenja susretati VIP optuženici. Ljudi koji su nekada bili moćnici u svijetu politike ili ekonomije, sada pokorno dolaze u zgradu suda, kako bi s optuženičke klupe slušali kako ih se tereti za malverzacije koje se mjere u desecima milijuna kuna.

Prvi među jednakima je bez sumnje Ivo Sanader. Bivši premijer, koji se u pravnim problemima našao nakon što je u prosincu 2010. uhićen na austrijskoj autocesti dok je pokušavao izbjeći kandžama hrvatskog pravosuđa, na najveći sud u zemlji dolazit će zbog suđenja za Fimi mediju, te možda onih za afere Hypo i HEP-DIOKI. U prvom slučaju riječ je o ponovljenom postupku, nakon što je Vrhovni sud ukinuo osuđujuću presudu Sanaderu i HDZ-u, a s obzirom na to da je do sada ispitano više od 100 predloženih svjedoka, realno bi bilo očekivati da taj postupak bude nepravomoćno okončana do ljeta.

Što se tiče optužbi u slučaju HEP-DIOKI, ta je optužnica vraćena na optužno vijeće kako bi se utvrdila je li osnovana u novonastalim okolnostima nakon smrti Ivana Mravka. Obrane Sanadera i Roberta Ježića tražile su da se optužnica nakon Mravkove smrti odbaci, smatrajući da je Mravkov iskaz jedino što Sanadera tereti. Sud zahtjevu nije udovoljio, već je optužnicu vratio na optužno vijeće, a s obzirom na to da se još ne zna koje će optužno vijeće o njoj odlučivati, teško da će to suđenje početi ove godine.

Bivši bi premijer u 2018. možda mogao doznati i hoće li pravomoćnom postati presuda kojom je u aferi Planinska osuđen na 4 i pol godine zatvor. Ponovljeno suđenja za aferu Hypo trebalo bi mu početi u veljači, a ta je afera razdvojena od slučaja Ina-MOL, nakon što je Ustavni sud ukinuo osuđujuću presudu u tim slučajevima. S druge strane afera Ina-MOL Sanadera ne treba previše brinuti. Slučaj je ponovo u prekidu i gotovo sigurno klizi prema zastari.

Kako na legalan način opstruirati sudski postupak, naučio je i Milan Bandić, zagrebački gradonačelnik, optužen u aferi Štandovi i slučaju Agram. U prvom slučaju optužnica je potvrđena, no suđenje nikako da počne, a spis je trenutno na Vrhovnom sudu jer je odbijen zahtjev obrane za odbacivanjem optužnice. Što se tiče slučaja Agram, tu optužnica, podignuta krajem 2015. još nije pravomoćna jer Vrhovni sud još nije odlučio je li jedan od Bandićevih suoptuženika koji je teško bolestan, raspravno sposoban.

Osim zagrebačkom gradonačelniku, na zagrebačkom Županijskom sudu sudi se i Ivanu Čehoku, gradonačelniku Varaždina te Ivici Kirinu, gradonačelniku Virovitice. Ta suđenja traju već neko vrijeme, a barem jedno moglo bi biti okončano do kraja godine. S tim da su velike šanse da suđenje Kirinu počne ispočetka, budući da je Ratko Šćekić, sudac koji mu sudi imenovan na Vrhovni sud, pa će spis po slovu zakona dobiti novi sudac.

Zgradu zagrebačkog Županijskog suda u 2018. pohodit će i neki bivši ministri poput Božidara Kalmete te Andree Violić i Berislava Šipuša. Prvom je suđenje počelo lani i do sada je ispitana većina predloženih svjedoka, dok druge dvoje tek trebaju sjesti na optuženičku klupu. Nastavit će se suđenja i Nadanu Vidoševiću, bivšem šefu HGK-a te Branimiru Glavašu, bivšem šefu HDSSB-a i saborskom zastupniku optuženom za ratni zločin. Na optuženičku klupu u ožujku bi trebala sjeti i Marina Lovrić Merzel, bivša SDP-ova županica, a osim nje boje SDP-a na zagrebačkom Županijskom sudu branit će i Nada Čavlović Smiljanec, bivša šefica Porezne uprave, kojoj suđenje neko vrijeme traje, te Tomislav Saucha, nekada SDP-ov, a sada nezavisni zastupnik o kojem ovisi opstojnost HDZ-ove Vlade Andreja Plenkovića. Saucha je sa Sandrom Zeljko optužen u aferi Dnevnice, a optužnica im još nije pravomoćna. Ako ne bude onog što obrana zove legalnom opstrukcijom, za očekivati je da bi to suđenje moglo početi tijekom 2018.

Kada se svemu ovome doda da se na zagrebačkom Županijskom sudu trenutačno sudi ili tek treba početi suđenje cijelom nizu Bandićevih bliskih suradnika, da je u tijeku suđenje Željku Dolačkom, bivšem voditelju službe organiziranog kriminaliteta PU zagrebačke, očito je da je pred najvećim sudom u zemlji još jedna zanimljiva godina tijekom koje će nekadašnja VIP lica umjesto političko-ekonomskih stranica krasiti stranice novinskih crnih kronika.