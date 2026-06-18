Legenda bijesna zbog onog što je Englez napravio protiv Hrvatske: 'Fifa to treba odmah zabraniti!'

Engleska je otvorila svoje natjecanje na Svjetskom prvenstvu pobjedom nad Hrvatskom (4:2), ali ne i bez određenih kontroverzi. Prvo poluvrijeme donijelo je veći dio uzbuđenja, barem s hrvatske strane. Harry Kane doveo je Engleze u prednost iz svog drugog pokušaja s bijele točke jer se aktivirao VAR i sugerirao Turpinu da Livaković nije barem jednom nogom bio na gol liniji.

Detalj koji je izazvao rasprave nakon utakmice nije bilo ponovno izvođenje kaznenog udarca, već Kaneova tehnika kojom je izveden. Njegov specifičan način izvođenja penala nije se dopao svima, a dio nogometne javnosti smatra da bi je trebalo zabraniti.

Među kritičarima se našao bivši nogometaš Milana, Barcelone i Schalkea Kevin-Prince Boateng, koji je poručio da bi Fifa takve poteze trebala odmah ukinuti.

- To treba zabraniti - rekao je Boateng za CBS.