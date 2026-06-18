Teška prometna na Jadranskoj magistrali: Poginuo motociklist, drugi ozlijeđen

Motociklist je poginuo u teškoj prometnoj nesreći u kojoj su sudjelovala dva motocikla u četvrtak oko 4,45 sati na Jadranskoj magistrali na predjelu vidikovac kod Dubrovnika, izvijestili su iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske. Drugi je motociklist zbog zadobivenih ozljeda prevezen u dubrovačku bolnicu.
Za vrijeme očevida promet na tom dijelu Jadranske magistrale bio je zatvoren te preusmjeren iz smjera Župe dubrovačke prema Brgatu i Komolcu. Iz Dubrovnika je zbog prometne nesreće omogućen slobodan prolaz kroz Zonu posebnog prometnog režima oko povijesne jezgre u smjeru Župe dubrovačke.Srdačan ili neugodan potez? Svi pričaju o Trumpovoj gesti prema prvoj dami
LJUBAV BEZ GRANICA
FOTO Šok i osuda! Supruga engleskog heroja meta je gnusnih napada i ponižavajućih komentara
POVUKLA SE
FOTO Sjećate li se ove prezgodne Hrvatice? Bivša misica više se ne pojavljuje u javnosti i potpuno je promijenila život
Video sadržaj
U CENTRU PAŽNJE
FOTO Ivana Knoll zapalila tribine u Dallasu! U vrućoj kombinaciji mamila poglede
LIJEČNIK OTKRIVA