Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 66
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
Vatreni, glavu gore, ništa nije gotovo! Hrvatska još ima veliku priliku proći skupinu
Piše se o skandalu na utakmici Hrvatske i Engleske: 'Apsurdno, tamo su stajale starije gospođe'
VELIKA FOTOGALERIJA Nervoza, nada i na kraju tuga: Pogledajte lica hrvatskih navijača koji su proživjeli dramu u Dallasu
Kalkulacije za osminu finala nakon pobjede Gane: Što Vatrenima sada treba za prolazak skupine
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KOD DUBROVNIKA

Teška prometna na Jadranskoj magistrali: Poginuo motociklist, drugi ozlijeđen

Zagreb: U prometnoj nesreći sudjelovali su motocikl i automobil
Davor Puklavec/PIXSELL/Ilustracija
VL
Autor
Baldo Marunčić/Hina
18.06.2026.
u 08:57

Za vrijeme očevida promet na dijelu Jadranske magistrale bio je zatvoren

Motociklist je poginuo u teškoj prometnoj nesreći u kojoj su sudjelovala dva motocikla u četvrtak oko 4,45 sati na Jadranskoj magistrali na predjelu vidikovac kod Dubrovnika, izvijestili su iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske. Drugi je motociklist zbog zadobivenih ozljeda prevezen u dubrovačku bolnicu.

Za vrijeme očevida promet na tom dijelu Jadranske magistrale bio je zatvoren te preusmjeren iz smjera Župe dubrovačke prema Brgatu i Komolcu. Iz Dubrovnika je zbog prometne nesreće omogućen slobodan prolaz kroz Zonu posebnog prometnog režima oko povijesne jezgre u smjeru Župe dubrovačke.
Srdačan ili neugodan potez? Svi pričaju o Trumpovoj gesti prema prvoj dami
Ključne riječi
Jadranska magistrala policija motociklist prometna nesreća

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!