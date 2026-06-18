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'NEMOGUĆE DA JE TO NAPRAVIO'

Britanskom političaru masovno se rugaju zbog Hrvatske: Uhvatili su ga u neviđenoj laži

Makerfield by-election
Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Stjepan Meleš
18.06.2026.
u 14:43

Novinar portala Mirror Mikey Smith smatra kako fotografija nije snimljena nakon utakmice, već prije dvije godine, kada je Engleska nastupala na Europskom prvenstvu, prenosi medij HuffPost UK

Engleski političar Nigel Farage postao je glavna tema tamošnje javnosti nakon što je njihova reprezentacija s 4:2 slavila protiv Hrvatske u prvom kolu Svjetskog prvenstva. Čelnik stranke Reform UK, koja je trenutačno oporba u Ujedinjenom Kraljevstvu kratko jee poručio: 'Sjajan posao, Engleska!'

Međutim, brzo je stigao odgovor koji nije očekivao. Novinar portala Mirror Mikey Smith smatra kako fotografija nije snimljena nakon utakmice, već prije dvije godine, kada je Engleska nastupala na Europskom prvenstvu, prenosi medij HuffPost UK.

- Nevjerojatna je slučajnost da je Farage gledao utakmicu u istom pubu i slikao se na istom mjestu noseći isti dres kao prije dvije godine, kao i da su zastave postavljene na isto mjesto. I čovjek pored kojeg se nalazi nosi istu majicu - zaključio je Smith i tako istaknuo da smatra da je političar nakon utakmice samo objavio raniju sliku kako bi prikupio pozitivne reakcije navijača.

- Upitno je i zašto je ‘na poklon‘ dobio pet milijuna funti koje je iskoristio za kupnju kuće. Tu je i neprijavljeni privatni zrakoplov, kao i letovi helikopterom s njegovim donatorom. Jasno je da ne možete vjerovati ni jednoj riječi koju Nigel Farage izgovori - otkrio je neimenivani izvor iz stranke, pa dodao:

- Ako Farage ne može javnosti reći gdje je gledao utakmicu, onda se morate zapitati što još skriva. Dodajmo kako je objava britanskog političara prikupila 3,7 milijuna pregleda i nešto više od 900 podrugljivih komentara.

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Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Engleska Hrvatska Vatreni SP 2026.

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