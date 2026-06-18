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JEDNA OD VEĆIH ZAPLJENA

VIDEO Policija objavila snimku akcije: Više od 80 policajaca lovilo krijumčare droge, evo što su kod njih našli

Foto: PU Istarska
1/13
VL
Autor
Večernji.hr
18.06.2026.
u 14:55

Iz Policijske uprave istarske ističu kako je riječ o najvećoj ovogodišnjoj zapljeni droge na području Istarske županije

Policija je dovršila višemjesečnu istragu protiv sedam osoba koje sumnjiči za organiziranu preprodaju droge i pranje novca na području Istre. U akciji, provedenoj u suradnji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK), uhićeno je šest muškaraca i jedna žena, a zaplijenjene su veće količine droge, novca, oružja i eksplozivnih sredstava.

Prema sumnjama istražitelja, 34-godišnjak je od početka 2025. godine organizirao i vodio zločinačko udruženje koje se bavilo nabavom, skladištenjem i distribucijom kokaina i marihuane na području Istarske županije. U kriminalne aktivnosti uključio je još pet muškaraca u dobi od 19 do 59 godina, od kojih je svaki imao unaprijed određenu ulogu. Policija sumnja da su članovi skupine drogu nabavljali na ilegalnom tržištu, a zatim je skrivali na više lokacija u šumskim predjelima kod Poreča i Kaštelira-Labinci. Dio kokaina navodno su miješali s punilima kako bi povećali količinu droge prije daljnje prodaje.

Pronađeni predmeti, video: PU istarska

Droga se potom prevozila na područje Červar-Porata, gdje je bila skrivena na tajnim lokacijama prije nego što bi završavala kod krajnjih kupaca. Istražitelji navode da je skupina tijekom djelovanja prodala najmanje 1,9 kilograma kokaina i više od 330 grama marihuane. Osim za trgovinu drogom, petoricu osumnjičenih muškaraca te 30-godišnju ženu tereti se i za pranje novca. Sumnja se da su novac zarađen preprodajom droge pokušavali prikazati kao zakonito stečen, koristeći bankovne račune, mobilne novčanike, kupnju vozila te ulaganja u nekretnine.

U završnoj akciji sudjelovalo je oko 80 policijskih službenika iz Istre i Primorsko-goranske županije. Tijekom pretresa domova, vozila i drugih prostora pronađeno je gotovo tri kilograma kokaina, više od tri kilograma marihuane, oko 2,5 kilograma hašiša te više od 17 tisuća eura gotovine. Policija je pronašla i digitalne vage, uređaje za vakuumiranje, mobitele, prijenosna računala i drugu opremu za koju sumnja da je korištena u kriminalnim aktivnostima.

Posebnu pozornost privuklo je pronađeno oružje i eksploziv. Tijekom pretraga oduzeto je pet pištolja, tri ručne bombe, više od 150 grama plastičnog eksploziva s kapislom, prigušivač za pištolj te 582 komada streljiva. Iz Policijske uprave istarske ističu kako je riječ o najvećoj ovogodišnjoj zapljeni droge na području Istarske županije. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja svi osumnjičenici predani su pritvorskom nadzorniku, a protiv njih je podnesena kaznena prijava USKOK-u. Zbog pronađenog oružja i streljiva bit će podnesene i dodatne prijave nadležnom državnom odvjetništvu.

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Ključne riječi
dileri policija Istra droga

Komentara 4

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KA
Karok
15:13 18.06.2026.

Prevencija obrane društva i države.

VI
virinvanizaćoška
15:03 18.06.2026.

Multi kulti, nema imena?

FD
franjo.durinic
15:00 18.06.2026.

Čestitke policiji...

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