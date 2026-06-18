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IMAO JE PREDOSJEĆAJ

Engleski mediji objavili nevjerojatnu fotografiju s utakmice, pitaju se kako je ovo moguće

slavlje
Foto: Printscreen
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
18.06.2026.
u 07:58

Posebno se izdvojila scena iz drugog poluvremena u kojoj je Jude Bellingham, nakon što je Rashford krenuo u završnicu akcije, već počeo slaviti pogodak prije nego što je lopta uopće završila u mreži.

U susretu Svjetskog prvenstva igrale su reprezentacije Engleske i Hrvatske, a tri lava slavila s 4:2 u utakmici u kojoj je posebno do izražaja došla njihova napadačka snaga u drugom poluvremenu.

Englesku su predvodili Harry Kane, Jude Bellingham i Marcus Rashford, dok su za Hrvatsku zabijali Petar Musa i Martin Baturina.

Posebno se izdvojila scena iz drugog poluvremena u kojoj je Jude Bellingham, nakon što je Rashford krenuo u završnicu akcije, već počeo slaviti pogodak prije nego što je lopta uopće završila u mreži. Njegovo samopouzdanje pokazalo se opravdanim, Rashford je preciznim udarcem zabio za Englesku, a Bellinghamova reakcija s klupe brzo je izavala pozornost engleskih medija.

Hrvatska će tako svoje bodove loviti u drugom kolu protiv Paname u Torontu 22. lipnja te u trećem kolu protiv Gane u Philadelphiji 27. lipnja. Ništa još nije gotovo za vatrene, budući da Hrvatska ima veliku priliku proći grupnu fazu čak i s tri osvojena boda, ako na kraju gol-razlika bude zadovoljavajuća. S četiri osvojena boda nema nikakve sumnje u prolaz dalje u nokaut fazu turnira, barem tako kažu projekcije na platformi Football Meets Data.
Ključne riječi
SP 2026. Engleska reprezentacija

Komentara 1

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Avatar Kajman
Kajman
09:04 18.06.2026.

Greška u matrixu ? I ja primjetih kako mi obavijest o golu na Viber stigne 5 do 10 sec prije nego padne gol kada utakmicu gledam na HRTi 😉.

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