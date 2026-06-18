Nakon što je priznanje Indire Levak o bivšem suprugu šokiralo javnost, sad je otkriveno s kim on provodi vrijeme

Menadžer i bivši suprug pjevačice Indire Levak, Miroslav Levak, ovih dana boravi u Grčkoj, kamo je otputovao u društvu sina Roberta. Na društvenim mrežama podijelio je fotografiju s putovanja na kojoj otac i sin poziraju ispred Partenona, znamenitog antičkog hrama posvećenog božici Ateni, smještenog na atenskoj Akropoli. Riječ je o jednom od najpoznatijih simbola antičke Grčke, izgrađenom u 5. stoljeću prije Krista, prepoznatljivom po dorskim stupovima i bijelom mramoru. Podsjetimo, prije dvije godine javnost je doznala da se nakon 11 godina braka razvode Indira i Miroslav Levak. Unatoč razvodu, bivši supružnici ostali su u korektnom i funkcionalnom odnosu, s obzirom na to da Miroslav i dalje obavlja ulogu njezina menadžera. O njihovom odnosu pjevačica je nedavno progovorila i nakon nastupa u Beogradu, istaknuvši kako među njima i dalje postoji bliskost i međusobno poštovanje.

"Ja ću se s njim pomiriti kad-tad, to je moja srodna duša, samo što sada živimo na dvije različite adrese. On ima svoj muški brlog, ja imam svoj ženski. On je moj menadžer, osoba koja me štiti od svega, moja stijena. Kad me nešto zaboli, on je tu, a kad je posao u pitanju – također. Najbolje bi bilo kada bi ljudi imali dvije nekretnine: svatko na svojoj strani, a kad se vidimo – najbolji smo na svijetu“, izjavila je pjevačica za bosanski portal Avaz.

Foto: Instagram

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Njegov sin Roberto Levak javnosti je poznat još od 2018. godine, kada je sudjelovao u reality emisiji Farma. Tada je za Dnevnik.hr govorio i o odnosu s pomajkom Indirom, o kojoj je imao samo riječi hvale. "Indira je jako vesela i energična osoba. Upravo onakva kakva je na sceni, takva je i u privatnom životu. Uz nju me najviše veže očeva energičnost, smijeh i pozitiva", rekao je Roberto. Indira i Roberto ranije su često objavljivali zajedničke fotografije na društvenim mrežama, a jednom prilikom zajedno su s Miroslavom pratili polufinalni susret Lige prvaka između Intera i Milana u Milanu.