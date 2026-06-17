Velika nestašica u Rusiji: Ponestaje goriva, a pod upitnikom je i Putinov hvaljeni Orešnik. 'Ostao mu je samo jedan projektil'

Istodobno, pojedine benzinske postaje uvode ograničenja količine goriva koju kupci mogu natočiti. Prema navodima Verstke, u nekim regijama kupcima je dopušteno kupiti najviše oko 90 litara goriva. Ruska novinska agencija Interfax izvijestila je da je Tatneft, naftna tvrtka u vlasništvu Republike Tatarstan, privremeno ograničila prodaju benzina i dizela na svim svojim benzinskim postajama te da se gorivo može plaćati isključivo gotovinom. U Čeljabinsku je prodaja benzina ograničena na 30 litara po osobnom vozilu, dok je za dizel dopušteno do 60 litara po automobilu i 300 litara po kamionu. Prema ruskim izvorima, ograničenja su već uvedena i u Moskvi, Sankt-Peterburgu i Kazanju.

Radio Slobodna Europa izvijestio je da su ograničenja uvedena i u više ruskih regija, uključujući Samaru, Uljanovsk, Orenburg i Nižnji Novgorod, kao i u republikama Tatarstan, Čuvašija i Udmurtija. Mjere su uslijedile nakon ukrajinskih napada na dvije najveće rafinerije u Tatarstanu tijekom noći s 11. na 12. lipnja. Prema dostupnim informacijama, jedna od rafinerija nakon napada je obustavila rad.

Ukrajinski Glavni stožer objavio je da su napadi na 16 ruskih rafinerija smanjili ukupne kapacitete prerade nafte za 30 posto. Istodobno je proizvodnja nafte pala na oko devet milijuna barela dnevno, dok je proizvodnja benzina dosegnula najnižu razinu u posljednjih 16 godina. Zbog nestašica Rusija je, prema navodima medija, produljila odluku kojom se na domaće tržište može plasirati gorivo niže kvalitete.

U međuvremenu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nastavlja zagovarati izravne mirovne pregovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Tijekom summita G7 u Francuskoj sastao se s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji je poručio da bi Rusija trebala postići dogovor s Ukrajinom kako bi se rat priveo kraju.

Istodobno, prema izvješću ukrajinske privatne obavještajne i analitičke tvrtke Dallas Analytics, Rusija navodno raspolaže još samo jednom operativnom balističkom raketom srednjeg dometa Orešnik. Tvrtka navodi da je Vladimir Putin nakon prvog korištenja tog projektila u studenome 2024. naredio proizvodnju još četiri rakete, no tri su već iskorištene tijekom 2026. godine.

Dallas Analytics također tvrdi da su ruski proizvođači, kako bi ispunili zadane rokove, zaobilazili pojedine procedure kontrole kvalitete. Prema dokumentima do kojih su navodno došli, zastarjeli sovjetski žiroskop GU-503 ugrožava preciznost sustava navođenja projektila Orešnik, zbog čega raketa može promašiti cilj za više desetaka kilometara.