UŽIVO OD 22 Vatreni otvaraju nastup na SP-u protiv jednog od favorita natjecanja: Čekamo sastave Hrvatske i Engleske

Očekivani sastav Engleske (4-2-3-1): Pickford - James, Stones, Konsa, O’Reilly - Rice, Anderson; Madueke, Bellingham, Gordon - Kane.
Očekivani sastav Hrvatske (3-4-2-1): Livaković - Šutalo, Vušković, Gvardiol - Perišić, Kovačić, Modrić, Stanišić - Baturina, Sučić - Musa
Glavni sudac ove utakmice bit će 43-godišnji Francuz Clement Turpin, jedan od najboljih europskih sudaca. Turpin je vodio i finale Lige prvaka 2022. između madridskog Reala i Liverpoola što dovoljno govori o kakvom je sucu riječ.
Zanimljivo je kako je Hrvatskoj do sada sudio četiri puta, a vatreni su svaki puta slavili. 2015. svladali smo Rusiju s 3:1 u prijateljskoj utakmici, četiri godine kasnije vatreni su vladali Slovačku s 3:1 u kvalifikacijama za Euro 2020. 2021. Slovenija je pala s 3:0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Kataru, a Armenija s 1:0 u kvalifikacijama za Euro 2024.
Ovo će biti prva utakmica u skupini L, a utakmica Gane i Panama igra se noćas. u jedan sat iza ponoći.
Hrvatska nogometna reprezentacija nastup na svom sedmom Svjetskom prvenstvu otvara protiv najmoćnijeg protivnika u skupini L, Engleske.
Riječ je o protivniku kojeg vatreni vrlo dobro poznaju budući da će ovo biti već 12. susret ove dvije reprezentacije. Prvi puta su se sučelile sad već dvane 1996. u pripremnoj utakmici za Europsko prvenstvo u Engleskoj, a susret je završio bez pobjednika 0:0. Englezi su nakon toga nanizali dvije pobjede, a Hrvatska je svoju prvu pobjedu čekala sve do kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2008.
Vatreni su tada dva puta (2:0 i 3:2) svladali Englesku i 'zlatnu generaciju' Gordog Albiona ostavili bez plasmana na Europsko prvenstvo. Osvetili su nam se Englezi već u sljedećim kvalifikacijama, onima za Svjetsko prvenstvo 2010. Tada su slavili s 5:1 i 4:1 te je taj Mundijal do danas ostao jedini na koji se hrvatska nogometna reprezentacija nije uspjela plasirati.
Na sljedeću utakmicu Hrvatske i Engleske čekali smo čak devet godina, do polufinala Svjetskog prvenstva 2018. kada je slavila Hrvatska i ušla u svoje jedino finale svjetskih smotri. Nakon toga su uslijedili remi i pobjeda Engleske u Ligi nacija kao i još jedno slavlje Engleza na Euru 2021.
Engleska je na ovom prvenstvu jedan od glavnih favorita za naslov svjetskog prvaka. Imaju jedan od najširih kadrova na prvenstvu, a njihova vrijednost procijenjena je na ukupno 1.36 milijardi eura po čemu su druga najskuplja reprezentacija iza Francuske.
Hrvatska je procijenjena na 387 milijuna eura te je na 16. mjestu po vrijednosti. U očima mnogih stranih medija, vatreni u ovaj susret ulaze kao autsajderi, ali poznato je kako je Hrvatska svoje najbolje utakmice igra protiv najvećih protivnika.
Vatreni će u 12. utakmici protiv Engleza pokušati doći do četvrte pobjede, dva puta su ove reprezentacije igrale neriješeno, a šest puta je slavila Engleska
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