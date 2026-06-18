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PREMIJER U BRUXELLESU

Plenković: Traju konzultacije o konačnoj verziji rezolucije o položaju Hrvata u BiH

European Union leaders' summit in Brussels
Foto: Laia Ros/REUTERS
1/3
VL
Autor
Slavko Vukadin/Hina
18.06.2026.
u 18:16

Domovinski pokret je u srijedu izvijestio kako su u srijedu održali prvi sastanak s predstavnicima HDZ-a na kojem su raspravljali o DP-ovom prijedlogu saborske Rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH

Premijer Andrej Plenković rekao je u četvrtak u Bruxellesu da se s koalicijskim partnerom Domovinskim pokretom (DP) vode konzultacije o konačnom obliku rezolucije o osnaživanju položaja Hrvata u BiH, koju ta stranka predlaže. "Mi smo se na zadnjem sastanku koalicije dogovorili da, kada kolege dovrše svoj nacrt, obave konzultacije s ministrom Gordanom Grlićem Radmanom, u čijoj je nadležnosti vanjska i europska politika pa tako i odnosi sa susjedima i taj proces konzultacija traje. Vidjet ćemo na kraju kako će izgledati konačna verzija", rekao je Plenković po dolasku na summit EU-a.

Domovinski pokret je u srijedu izvijestio kako su u srijedu održali prvi sastanak s predstavnicima HDZ-a na kojem su raspravljali o DP-ovom prijedlogu saborske Rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, a kojom među ostalim, traže uspostavu zasebne izborne jedinice za Hrvate u Federaciji BiH. "Odlučno odbacujemo uobičajene neutemeljene primjedbe da se Republika Hrvatska ne treba miješati u unutarnja pitanja susjedne države. Republika Hrvatska nije samo supotpisnica Washingtonskog i Daytonskog sporazuma, već ima i ustavnu te političku odgovornost prema Hrvatima u BiH", poručili su u priopćenju.
Ključne riječi
HDZ BiH Hrvati Domovinski pokret Andrej Plenković

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