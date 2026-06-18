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AFERA MIKROSKOPI

Krešimir Rotim priznao krivnju: Dobio 10 mjeseci zatvora, kaznu će odraditi radom za opće dobro

Zagreb: Kresimir Rotim u pratnji odvjetnika dolazi na sud potpisat priznjanje u aferi Mikroskop
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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VL
Autor
Ivana Jakelić
18.06.2026.
u 13:42

Prije Rotima nagodbu u ovom postupku su sklopili Hrvoje Petrač i njegovi sinovi Novica i Nikola te srbijanski poduzetnik Saša Pozder

Krešimir Rotim, poznati neurokirug, koji je bio optužen u aferi Mikroskopi, formaliziro je svoje priznanje krivnje s USKOKom te je danas na zagrebačkom Županijskom sudu osuđen na 10 mjeseci zatvora koji su mu zamijenji radom za opće dobro. Izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 100.000 eura koja je, kaže njegov odvjetnik Ljubo Pavasović Visković, već plaćena. Novčanom kaznom od 50.000 eura je kažnjena i Rotimova poliklinika Neurospine i ta je kazna također već plaćena.

Prije Rotima nagodbu u ovom postupku su sklopili Hrvoje Petrač i njegovi sinovi Novica i Nikola te srbijanski poduzetnik Saša Pozder. Nikola Petrač je svoju kaznu već odslužio, Novica Petrač iz zatvora treba izaći u kolovozu a Hrvoje Petrač i Pozder opetovano traže odgodu odlaska na izdržavanje kazne zbog zdravstvenih problema.

Na priznanje krivnje se  još nisu odlučili Vili Beroš,Tomo Pavić i Goran Roić, a optužnica u odnosu na njih još nije potvrđena.

Ljubo Pavasović Visković, branitelj Krešimira Rotima
Ključne riječi
afera mikroskop krešimir rotim

Komentara 1

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AO
AP_Ozempički_VIII
13:52 18.06.2026.

Ali i dalje ostaje ugledni hadezeovac koji voli jamiti. To mu nitko ne može oduzeti.

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