Krešimir Rotim priznao krivnju: Dobio 10 mjeseci zatvora, kaznu će odraditi radom za opće dobro

Krešimir Rotim, poznati neurokirug, koji je bio optužen u aferi Mikroskopi, formaliziro je svoje priznanje krivnje s USKOKom te je danas na zagrebačkom Županijskom sudu osuđen na 10 mjeseci zatvora koji su mu zamijenji radom za opće dobro. Izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 100.000 eura koja je, kaže njegov odvjetnik Ljubo Pavasović Visković, već plaćena. Novčanom kaznom od 50.000 eura je kažnjena i Rotimova poliklinika Neurospine i ta je kazna također već plaćena.

Prije Rotima nagodbu u ovom postupku su sklopili Hrvoje Petrač i njegovi sinovi Novica i Nikola te srbijanski poduzetnik Saša Pozder. Nikola Petrač je svoju kaznu već odslužio, Novica Petrač iz zatvora treba izaći u kolovozu a Hrvoje Petrač i Pozder opetovano traže odgodu odlaska na izdržavanje kazne zbog zdravstvenih problema.

Na priznanje krivnje se još nisu odlučili Vili Beroš,Tomo Pavić i Goran Roić, a optužnica u odnosu na njih još nije potvrđena.