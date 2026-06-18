Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 200
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
UŽIVO OD 18 Favorizirana Češka protiv Južne Afrike traži prve bodova na SP-u: Stigli sastavi
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAKON TRAGEDIJE KOD SPLITA

Pokrenuta istraga protiv prvog časnika katamarana: 'Plovio je bez uključenog radara i sustava za alarmiranje'

Policijski očevid u Milni nakon tragične pomorske nesreće u Splitskim vratima
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
18.06.2026.
u 17:49

Osnovano se sumnja da je okrivljenik upravljao katamaranom bez uključenog radarskog nadzora i sustava za alarmiranje te da nije poduzimao sve mjere potrebne za sigurnost broda i plovidbe kako bi se sklonio s puta jedrilici koja se pokretala jedrima i kojom je upravljao državljanin Češke Republike

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu provelo je dokaznu radnju ispitivanja prvog časnika katamarana i donijelo rješenje o provođenju istrage protiv njega zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ugrožavanja posebnih vrsta prometa iz članka 225. stavka 4. u vezi stavka 1. Kaznenog zakona. Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik 14. lipnja 2026. oko 11:30 sati, upravljao kao prvi časnik putničkim katamaranom na kojem se nalazio veći broj putnika i članova posade, krećući se na relaciji Split-Hvar, između otoka Brača i Šolte u akvatoriju Splitskih vrata, pri čemu da je postupio protivno relevantnim odredbama o poduzimanju svih mjera potrebnih za sigurnost broda i polovidbe, navodi DORH u priopćenju.

Osnovano se sumnja da je okrivljenik upravljao katamaranom bez uključenog radarskog nadzora i sustava za alarmiranje te da nije poduzimao sve mjere potrebne za sigurnost broda i plovidbe kako bi se sklonio s puta jedrilici koja se pokretala jedrima i kojom je upravljao državljanin Češke Republike (1961.) prevozeći 7 putnika državljana Češke Republike, na način da tijekom plovidbe okrivljenik nije kontinuirano osmatrao plovni put i plovila ispred i oko sebe, a ujedno da se nije kretao sigurnosnom brzinom potrebnom za izbjegavanje sudara s obzirom na gustoću prometa i veću koncentraciju plovila na plovnom putu, uslijed čega nije uočio jedrilicu koja mu je dolazila s desne strane. Pritom nije pravovremeno poduzeo potrebne radnje radi izbjegavanja sudara s jedrilicom, uslijed čega je došlo do udara  prednjeg desnog dijela katamarana u zadnji desni dio jedrilice, nakon čega je jedrilica potonula.

Zbog zadobivenih višestrukih teških tjelesnih ozljeda smrtno su stradale četiri osobe s jedrilice, jedna osoba je zadobila teške tjelesne ozljede, a dvije osobe tjelesne ozljede. Nakon ispitivanja okrivljenika Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podnijelo je sucu istrage Županijskog suda u Splitu prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela (članak 123. stavak 1. točka 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku).

Ovaj lijek ne bi trebali miješati s ibuprofenom: Povećava rizik od srčanog udara, evo tko mora posebno paziti
Ključne riječi
jedrilica časnik katamaran nesreća DORH

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!