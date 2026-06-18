Pokrenuta istraga protiv prvog časnika katamarana: 'Plovio je bez uključenog radara i sustava za alarmiranje'

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu provelo je dokaznu radnju ispitivanja prvog časnika katamarana i donijelo rješenje o provođenju istrage protiv njega zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ugrožavanja posebnih vrsta prometa iz članka 225. stavka 4. u vezi stavka 1. Kaznenog zakona. Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik 14. lipnja 2026. oko 11:30 sati, upravljao kao prvi časnik putničkim katamaranom na kojem se nalazio veći broj putnika i članova posade, krećući se na relaciji Split-Hvar, između otoka Brača i Šolte u akvatoriju Splitskih vrata, pri čemu da je postupio protivno relevantnim odredbama o poduzimanju svih mjera potrebnih za sigurnost broda i polovidbe, navodi DORH u priopćenju.

Osnovano se sumnja da je okrivljenik upravljao katamaranom bez uključenog radarskog nadzora i sustava za alarmiranje te da nije poduzimao sve mjere potrebne za sigurnost broda i plovidbe kako bi se sklonio s puta jedrilici koja se pokretala jedrima i kojom je upravljao državljanin Češke Republike (1961.) prevozeći 7 putnika državljana Češke Republike, na način da tijekom plovidbe okrivljenik nije kontinuirano osmatrao plovni put i plovila ispred i oko sebe, a ujedno da se nije kretao sigurnosnom brzinom potrebnom za izbjegavanje sudara s obzirom na gustoću prometa i veću koncentraciju plovila na plovnom putu, uslijed čega nije uočio jedrilicu koja mu je dolazila s desne strane. Pritom nije pravovremeno poduzeo potrebne radnje radi izbjegavanja sudara s jedrilicom, uslijed čega je došlo do udara prednjeg desnog dijela katamarana u zadnji desni dio jedrilice, nakon čega je jedrilica potonula.

Zbog zadobivenih višestrukih teških tjelesnih ozljeda smrtno su stradale četiri osobe s jedrilice, jedna osoba je zadobila teške tjelesne ozljede, a dvije osobe tjelesne ozljede. Nakon ispitivanja okrivljenika Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podnijelo je sucu istrage Županijskog suda u Splitu prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela (članak 123. stavak 1. točka 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku).