Sumnja se da je prvi časnik katamarana jasno vidio jedrilicu, ali i da je ključan potez povukao prekasno?

Ispitan je prvi časnik katamarana "Krilo Eclipse", osumnjičen za izazivanje teške pomorske nesreće. Podsjetimo, katamaran se u nedjelju kod Splitskih vrata sudario s jedrilicom. Poginulo je četvero čeških državljana, a četvero ih je ozlijeđeno. "Moj branjenik je iznio aktivnu obranu i pojasnio sve okolnosti koje su prethodile tragičnom događaju. Unatoč tome, Državno odvjetništvo traži za njega određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja djela i utjecaja na svjedoke", potvrdila je braniteljica Zvjezdana Barić za Dalmatinski portal. Osumnjičeni časnik tvrdi da je poduzeo sve što je mogao te da je jedrilica konstantno mijenjala smjer plovidbe.

Časnika (33) je policija uhitila u srijedu nakon čega je bio u policiji na ispitivanju, a zatim odveden pritvorskom nadzorniku. Pomorska nesreća se dogodila u nedjelju dvadesetak minuta prije podneva kada su se u Splitskim vratima sudarili putnički katamaran sa 118 putnika i jedrilica na kojoj je poginulo četvero ljudi, dok ih je četvero zadobilo tjelesne ozljede. I katamaran i jedrilica su plovili prema Hvaru. Jedrilica je nakon sudara potonula na morsko dno na dubinu od 50 metara, a u kabini je pronađen četvrti poginuli putnik. Pomorci i ljudi na barkama koji su se našli u blizini pomorske nesreće pomagali su ozlijeđenim osobama. Prema zakonu, za kazneno djelo za koje se sumnjiči prvi časnik može biti izrečena zatvorska kazna u trajanju od tri do 15 godina.

Kako doznaje Slobodna Dalmacija, časnika se tereti da, usprkos tome što je imao jasan i neometan pregled situacije, nije jedrilici ustupio prvenstvo prolaza te je vozio brzinom neprilagođenom gustoći pomorskog prometa. Katamaran je, utvrđeno je, vozio brzinom od 32 čvora, dok se jedrilica kretala nekoliko puta manjom brzinom.

S obzirom na to da jedrilica nije plovila na motorni pogon, imala je ograničene manevarske sposobnosti. Prvi časnik katamarana, koji se nalazio s kormilarom na zapovjednom mostu, pokušao je, kada je vidio što će se dogoditi, izbjeći sraz s jedrilicom tako što je smanjio brzinu, no već je bilo kasno, navodi Slobodna Dalmacija.