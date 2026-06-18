Uhićen prvi časnik katamarana koji se sudario s jedrilicom u Splitskim vratima

Policija je uhitila prvog časnika katamarana Krilo Eclipse, koji se u nedjelju kod Splitskih vrata sudario s jedrilicom. Poginulo je četvero čeških državljana, a četvero ih je ozlijeđeno. – Provodi se kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjim državljaninom Hrvatske koji je uhićen zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo protiv sigurnosti prometa – ugrožavanje posebnih vrsta prometa. Nakon dovršetka istraživanja, uz kaznenu prijavu danas će biti predan pritvorskom nadzorniku – izvijestili su u srijedu iz Policijske uprave Splitsko-dalmatinske. Za ovo kazneno djelo zapriječena je kazna od tri do petnaest godina zatvora s obzirom na to da je kršenjem propisa o sigurnosti prometa prouzročena smrt više osoba.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je u Zagrebu, nakon sjednice Vlade, da je u vezi s teškom pomorskom nesrećom kod Splita uhićena jedna osoba te da dosadašnji rezultati istrage upućuju na moguće propuste tijekom upravljanja katamaranom. – Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve potrebne mjere radi izbjegavanja sudara te su u tom smislu prekršeni propisi vezani za sigurnost plovidbe, što je za posljedicu imalo sudar i smrt četiri osobe. Zapovjednik katamarana u trenutku nesreće nije bio na komandnom mostu. – Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Prvi časnik je osoba koja sigurno može zamijeniti kapetana kada govorimo o upravljanju plovidbom – rekao je Božinović.

Teška nesreća dogodila se 14. lipnja oko 11.40 sati kraj otočića Mrduje, između Šolte i Brača, kada je došlo do sudara putničkog katamarana na liniji Split – Hvar i jedrilice s osam čeških državljana, koja je iz Trogira također plovila prema Hvaru. U trenutku nesreće na katamaranu je bilo 120 putnika i sedam članova posade.

Tragediju na moru komentirao je predsjednik Udruge pomorskih kapetana Split Sanjin Dumanić, koji smatra kako je posrijedi ljudski faktor iako naglašava da je, s obzirom na javnosti dostupne informacije, u ovom trenutku teško reći što se dogodilo. – Je li bilo manevra? Mi to ne znamo. Ako je bilo ukrštavanja kurseva, vrijedi pravilo desne strane. U tom slučaju, naravno, veća krivnja pada na brod koji je bio lijevo, odnosno na katamaran. Ako govorimo o kutu pod kojim su se oni ukrštavali, možda govorimo o pretjecanju. Ako je riječ o pretjecanju, odgovornost opet pada na katamaran. Ako je pozicija bila negdje na samom ulazu u kanal, onda već govorimo o nečemu drugom jer tu prednost imaju brodovi koji drže plovni put. U tom slučaju prednost ima katamaran, a onda bi odgovornost bila na jedrilici – kaže Dumanić i ističe da je u svakom slučaju odgovoran ljudski faktor jer bi se, uz osmatranje s bilo kojeg od dvaju plovila, sudar vjerojatno mogao izbjeći.

– Policija i službe vode istragu i znaju daleko više. Ali u ovom spletu okolnosti, gdje imamo četvero mrtvih, možemo prilično sigurno tvrditi da nije bilo osmatranja. Mislim da je riječ o ljudskom faktoru i da netko snosi veliku odgovornost – rekao je Dumanić. Jedrilica, koja je nakon havarije potonula, još je u moru na dubini od 50 metara. Pripreme za njezino izvlačenje još traju. Ova je tragedija u prvi plan stavila pitanje sigurnosti plovidbe u Splitskim vratima, jednom od najprometnijih prolaza na Jadranu.