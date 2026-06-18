Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 67
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
Vatreni, glavu gore, ništa nije gotovo! Hrvatska još ima veliku priliku proći skupinu
Piše se o skandalu na utakmici Hrvatske i Engleske: 'Apsurdno, tamo su stajale starije gospođe'
VELIKA FOTOGALERIJA Nervoza, nada i na kraju tuga: Pogledajte lica hrvatskih navijača koji su proživjeli dramu u Dallasu
Kalkulacije za osminu finala nakon pobjede Gane: Što Vatrenima sada treba za prolazak skupine
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U FOKUSU

Uhićen prvi časnik katamarana koji se sudario s jedrilicom u Splitskim vratima

storyeditor/2026-06-17/PXL_140626_153622665.jpg
Foto: Ivo Ćagalj/PIXSELL
1/5
Autor
Slavica Vuković
18.06.2026.
u 07:49

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je u Zagrebu, nakon sjednice Vlade, da je u vezi s teškom pomorskom nesrećom kod Splita uhićena jedna osoba te da dosadašnji rezultati istrage upućuju na moguće propuste tijekom upravljanja katamaranom

Policija je uhitila prvog časnika katamarana Krilo Eclipse, koji se u nedjelju kod Splitskih vrata sudario s jedrilicom. Poginulo je četvero čeških državljana, a četvero ih je ozlijeđeno. – Provodi se kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjim državljaninom Hrvatske koji je uhićen zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo protiv sigurnosti prometa – ugrožavanje posebnih vrsta prometa. Nakon dovršetka istraživanja, uz kaznenu prijavu danas će biti predan pritvorskom nadzorniku – izvijestili su u srijedu iz Policijske uprave Splitsko-dalmatinske. Za ovo kazneno djelo zapriječena je kazna od tri do petnaest godina zatvora s obzirom na to da je kršenjem propisa o sigurnosti prometa prouzročena smrt više osoba.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je u Zagrebu, nakon sjednice Vlade, da je u vezi s teškom pomorskom nesrećom kod Splita uhićena jedna osoba te da dosadašnji rezultati istrage upućuju na moguće propuste tijekom upravljanja katamaranom. – Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve potrebne mjere radi izbjegavanja sudara te su u tom smislu prekršeni propisi vezani za sigurnost plovidbe, što je za posljedicu imalo sudar i smrt četiri osobe. Zapovjednik katamarana u trenutku nesreće nije bio na komandnom mostu. – Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Prvi časnik je osoba koja sigurno može zamijeniti kapetana kada govorimo o upravljanju plovidbom – rekao je Božinović.

Teška nesreća dogodila se 14. lipnja oko 11.40 sati kraj otočića Mrduje, između Šolte i Brača, kada je došlo do sudara putničkog katamarana na liniji Split – Hvar i jedrilice s osam čeških državljana, koja je iz Trogira također plovila prema Hvaru. U trenutku nesreće na katamaranu je bilo 120 putnika i sedam članova posade.

Tragediju na moru komentirao je predsjednik Udruge pomorskih kapetana Split Sanjin Dumanić, koji smatra kako je posrijedi ljudski faktor iako naglašava da je, s obzirom na javnosti dostupne informacije, u ovom trenutku teško reći što se dogodilo. – Je li bilo manevra? Mi to ne znamo. Ako je bilo ukrštavanja kurseva, vrijedi pravilo desne strane. U tom slučaju, naravno, veća krivnja pada na brod koji je bio lijevo, odnosno na katamaran. Ako govorimo o kutu pod kojim su se oni ukrštavali, možda govorimo o pretjecanju. Ako je riječ o pretjecanju, odgovornost opet pada na katamaran. Ako je pozicija bila negdje na samom ulazu u kanal, onda već govorimo o nečemu drugom jer tu prednost imaju brodovi koji drže plovni put. U tom slučaju prednost ima katamaran, a onda bi odgovornost bila na jedrilici – kaže Dumanić i ističe da je u svakom slučaju odgovoran ljudski faktor jer bi se, uz osmatranje s bilo kojeg od dvaju plovila, sudar vjerojatno mogao izbjeći.

– Policija i službe vode istragu i znaju daleko više. Ali u ovom spletu okolnosti, gdje imamo četvero mrtvih, možemo prilično sigurno tvrditi da nije bilo osmatranja. Mislim da je riječ o ljudskom faktoru i da netko snosi veliku odgovornost – rekao je Dumanić. Jedrilica, koja je nakon havarije potonula, još je u moru na dubini od 50 metara. Pripreme za njezino izvlačenje još traju. Ova je tragedija u prvi plan stavila pitanje sigurnosti plovidbe u Splitskim vratima, jednom od najprometnijih prolaza na Jadranu.
FOTO Jahta na kojoj je partijao osuđeni Diddy stigla u Hrvatsku: Od cijene najma zavrtjet će vam se u glavi
storyeditor/2026-06-17/PXL_140626_153622665.jpg
1/6
Ključne riječi
jedrilica katamaran pomorska nesreća

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!