Roditelji dječaka koji je napravio masakr u školi proglašeni krivima: Ovo su kazne

Viši sud u Beogradu donio je novu presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka koji je u svibnju 2023. godine počinio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", kada je ubijeno devetero učenika i školski zaštitar. Vladimir Kecmanović osuđen je na 14 godina i šest mjeseci zatvora, dok je Miljani Kecmanović izrečena kazna od dvije godine i 11 mjeseci zatvora. Presuda je donesena u ponovljenom postupku nakon što je Apelacijski sud ranije ukinuo veći dio prvostupanjske odluke te predmet vratio na ponovno suđenje. Prema ranijoj presudi, Vladimir Kecmanović bio je osuđen na 14 i pol godina zatvora, a Miljana Kecmanović na tri godine.

Obraćajući se sudu, Vladimir Kecmanović izjavio je da će tragediju koja je pogodila obitelji žrtava nositi sa sobom do kraja života. „Teret ove tragedije nosit ću do kraja života“, rekao je. Miljana Kecmanović poručila je kako je tijekom cijelog postupka nastojala pokazati poštovanje prema žrtvama i njihovim obiteljima. „Samo ja znam kako je biti u mojoj koži“, kazala je, dodajući da osjeća moralnu odgovornost zbog zločina koji je počinio njezin sin.

Ranije uoči izricanja presude oglasila se Ninela Radičević, majka ubijene učenice Ane Božović, koja je poručila da očekuje najstrože kazne te istaknula kako obitelji žrtava ni nakon ovog sudskog postupka ne osjećaju da je pravda zadovoljena. U razgovoru za Nova.rs Radičević je rekla da se roditeljima ne sudi za masovno ubojstvo, već za kaznena djela koja im se stavljaju na teret, među kojima je i izazivanje opće opasnosti. „Na sudu je dokazano da oružje nije bilo adekvatno osigurano. Vladimir Kecmanović držao je oružje po stanu kao da je riječ o običnim predmetima. Čak je i sam dječak rekao da je mogao doći do oružja kad god je htio“, kazala je.

Dodala je kako je tijekom postupka izneseno da je dječak ranije dobio preporuku za liječenje, no da njegovi roditelji na to nisu reagirali. „Unatoč tome, otac ga je vodio na streljanu i omogućio mu rukovanje pištoljem kojem nije smio ni prići. Dozvolu za oružje imao je otac“, rekla je. Radičević smatra da ovaj postupak ne može donijeti osjećaj pravde koji obitelji žrtava traže. „Ovim kaznenim postupkom pravda nije zadovoljena. Pravde će biti kada netko bude odgovarao za masovno ubojstvo“, poručila je.

Posebno joj je značilo što su obitelji žrtava tijekom ponovljenog postupka dobile priliku iznijeti završne riječi pred sudom. „Tijekom cijelog procesa govori se o vašem mrtvom djetetu, a vi kao roditelj nemate pravo išta reći. Ovaj put smo napokon dobili priliku progovoriti“, kazala je.

Govoreći o svojoj završnoj riječi pred sudom, istaknula je: „Nakon svega što smo vidjeli tijekom ove tri godine, imam osjećaj da moje dijete nije ubio samo K. K., nego i Vladimir i Miljana Kecmanović. Da oni nisu bili takvi roditelji kakvi su bili, moja Ana danas bi polagala prijemni ispit za srednju školu.“ Prisjetila se i ispitivanja dječaka tijekom suđenja, kada su obitelji žrtava imale priliku postavljati pitanja. „Pitali smo ga bi li počinio zločin da mu oružje nije bilo dostupno. Odgovorio je da ne bi“, rekla je.

Podsjetimo, Apelacijski sud ukinuo je veći dio prvostupanjske presude uz obrazloženje da su pojedini dijelovi bili nedovoljno jasni i međusobno proturječni, zbog čega je predmet vraćen na ponovno odlučivanje. Masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", koji se dogodio 3. svibnja 2023. godine, jedan je od najtežih zločina u novijoj povijesti Srbije. U napadu je život izgubilo devetero učenika i školski zaštitar, dok je više osoba ranjeno.