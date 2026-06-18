Želite angažirati nekog sportaša? Sad im se možete javiti preko aplikacije. Červar: Ovo je pionirski iskorak

Tijekom zadarskog Sunset Sports Festivala sreli smo nekadašnjega kolegu Antonija Gotovca u posve novoj ulozi. Sjećamo ga se kao novinara koji je pisao za magazin Hrvatska košarka kao i za portal košarka.hr, no Antonio je u međuvremenu postao marketinški stručnjak s iskustvom rada za Booking.com, Bluesun hotels & resorts, Mbanq...



Na uvaženom skupu sportske industrije Antonio se pojavio s idejom koja bi se itekako mogla svidjeti sportašima i trenerima, osobito onima iz takozvanih manjih sportova, onih koji nisu komercijalni. Jer, digitalna platforma Celegreety koju je osmislio upravo takvima nudi mogućnost da na još poneki način, uz svoje, u pravilu skromne stipendije, još ponešto zarade pa Antonio ističe: