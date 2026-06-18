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Želite angažirati nekog sportaša? Sad im se možete javiti preko aplikacije. Červar: Ovo je pionirski iskorak

Savudrija: Lino Červar, rukometni trener i bivsi izbornik hrvatske rukometne reprezentacije
Srecko Niketic/PIXSELL
Autor
Dražen Brajdić
18.06.2026.
u 16:00

U Hrvatskoj takva mogućnost nije postojala do nedavno pokrenute platforme Celegreety na kojoj se upit za suradnju sportašu šalje u samo nekoliko klikova. Osvajač olimpijskog i svjetskog zlata Lino Červar, dvostruki osvajač olimpijske medalje Damir Martin, paraolimpijka Sandra Paović, plivačka maratonka Dina Levačić samo su neka od imena s kojima se tako može izravno povezati. A to je, kao što veli Antonio, iskustvo koje se ne može kupiti, ali se može angažirati

Tijekom zadarskog Sunset Sports Festivala sreli smo nekadašnjega kolegu Antonija Gotovca u posve novoj ulozi. Sjećamo ga se kao novinara koji je pisao za magazin Hrvatska košarka kao i za portal košarka.hr, no Antonio je u međuvremenu postao marketinški stručnjak s iskustvom rada za Booking.com, Bluesun hotels & resorts, Mbanq...

Na uvaženom skupu sportske industrije Antonio se pojavio s idejom koja bi se itekako mogla svidjeti sportašima i trenerima, osobito onima iz takozvanih manjih sportova, onih koji nisu komercijalni. Jer, digitalna platforma Celegreety koju je osmislio upravo takvima nudi mogućnost da na još poneki način, uz svoje, u pravilu skromne stipendije, još ponešto zarade pa Antonio ističe:

Ključne riječi
Sunset Sports Festival Damir Martin Lino Červar

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