Predsjednik Trump proslavio je 14. lipnja 80. rođendan u prepoznatljivom, provokativnom stilu. Uz Bijelu kuću kao kulisu, sam je sebi darovao krvavu i brutalnu gladijatorsku borbu u kojoj su snage odmjerili MMA borci. Iako je događaj službeno predstavljen kao dio cjelogodišnje proslave 250. obljetnice američke neovisnosti, ovaj morbidni spektakl na travnjaku povijesnog zdanja više je nalikovao na dekadenciju kasnoga Rimskog Carstva. Ovakav scenarij bio je potpuno nezamisliv u bilo kojem razdoblju američke povijesti u protekla dva i pol stoljeća. Nekadašnjoj javnosti, ali i bivšim američkim predsjednicima, ovakav bi čin bio apsolutno neukusan i neprimjeren.