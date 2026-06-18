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18.06.2026. u 15:52

Donald Trump za rođendan je žarko želio još jedan dar, no njega si nije mogao jednostavno podariti. Taj je poklon, naime, u potpunosti ovisio o dobroj volji Islamske Republike Iran.

Predsjednik Trump proslavio je 14. lipnja 80. rođendan u prepoznatljivom, provokativnom stilu. Uz Bijelu kuću kao kulisu, sam je sebi darovao krvavu i brutalnu gladijatorsku borbu u kojoj su snage odmjerili MMA borci. Iako je događaj službeno predstavljen kao dio cjelogodišnje proslave 250. obljetnice američke neovisnosti, ovaj morbidni spektakl na travnjaku povijesnog zdanja više je nalikovao na dekadenciju kasnoga Rimskog Carstva. Ovakav scenarij bio je potpuno nezamisliv u bilo kojem razdoblju američke povijesti u protekla dva i pol stoljeća. Nekadašnjoj javnosti, ali i bivšim američkim predsjednicima, ovakav bi čin bio apsolutno neukusan i neprimjeren.

Ključne riječi
Iran SAD Donald Trump

Komentara 8

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HO
homofobic
16:43 18.06.2026.

Filipovic, Miocic, Pokrajac ... ako Trumpa nema u blizini onda su to sportasi ali ako je Trump u publici onda je to morbidno gladijatorsko krvolocno pretjerivanje. Naravno kada clanak pise cetnicki zet onda je kako on kaze! Jadni ste!

EJ
ejStef
16:38 18.06.2026.

A da probate naći nekog objektivnog komentatora koji će objektivno sagledati cijelu situaciju i cijeli sporazum? Imate otvorene navijače za Iran i otvorene mrzitelje Trumpa, probajte naći neku protutežu...

VR
Vrapčanac
16:05 18.06.2026.

Znači Obamin veleposlanik u RH je vjerodostojan izvor informacija. Bravo, vjerodostojno, nema što.

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