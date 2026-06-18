Dječak (3) bačen u kavez s krokodilima? Muškarac uhićen zbog pokušaja ubojstva

Policija Cambridgeshirea pokrenula je istragu o pokušaju ubojstva nakon što je trogodišnji dječak ozlijeđen u šokantnom incidentu u zoološkom vrtu Johnson's of Old Hurst u blizini Huntingdona. Prema izvješćima, policija je pozvana na mjesto događaja nakon dojave o incidentu u kojem je dijete završilo unutar kaveza s krokodilima. Dječak je zadobio teške ozljede te je helikopterom hitne pomoći prebačen u bolnicu Addenbrooke's, gdje se liječi. Policija je navela da su njegovo stanje ozbiljno i da pružaju podršku obitelji.

Uhićen je 30-godišnji muškarac iz Norfolka, koji nije bio poznat dječaku ni njegovoj obitelji. Osumnjičen je za pokušaj ubojstva. Detektivi iz Odjela za teška kaznena djela provode intenzivnu istragu, a na mjestu događaja i dalje je prisutna velika policijska nazočnost.

Johnson's of Old Hurst popularan je obiteljski zoološki vrt i radna farma koja u svojoj ponudi ima lavove, tigrove te tropski reptilski odjel s krokodilima i aligatorima. Policija nije objavila dodatne detalje o tome kako je dijete točno završilo u kavezu, ali incident je izazvao veliku zabrinutost javnosti zbog sigurnosnih mjera u zoološkim vrtovima, javlja Sky News.