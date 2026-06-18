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HRT-OVA VODITELJICA

Svi su primijetili ovaj detalj na Valentini Miletić nakon utakmice Hrvatske i Engleske: 'Baš mi je žao'

Foto: HRT screenshot
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
18.06.2026.
u 15:30

Nakon utakmice Hrvatske i Engleske, voditeljica Valentina Miletić izazvala je lavinu reakcija, no ovoga puta ne samo zbog stručne analize ili zanosnog izgleda

HRT-ova sportska voditeljica i novinarka Valentina Miletić, koja s kolegom Markom Šapitom vodi popularnu emisiju "Americana" posvećenu Svjetskom nogometnom prvenstvu, nakon poraza Hrvatske od Engleske rezultatom 4:2 oglasila se na svom Instagram profilu. Objavila je fotografiju iz studija u elegantnoj crvenoj haljini koja je istaknula njezinu figuru, a objava je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova i komentara.

Očekivano, nizali su se komplimenti na račun njezinog izgleda i profesionalnosti. Poruke poput: "Bože, kako si lijepa", "Prelijepa voditeljica", "Savršena, za 10" i "Kakva ljepotica, nestvarno", "Prelijepa voditeljica i koja zna svoj posao veoma dobro", preplavile su njezin profil, a mnogi su pohvalili njezin modni odabir i stručnost kojom pristupa analizi nogometnih utakmica.

Ipak, uz brojne pohvale, dio gledatelja i pratitelja usmjerio je pažnju na nešto posve drugo. U komentarima se povela rasprava o jednom detalju na voditeljičinu licu koji je nekima "ukrao" pozornost. Naime, iako se uvijek trudi biti profesionalna, neki fanovi su primijetili kako Valentina nije bila baš najsretnija nakon poraza Hrvatske, što su odlučili podijeliti u komentarima fotografije objavljene prije početka utakmice u Dallasu.

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"Gledam i imam neki osjećaj da nije samo tuga,nego ljutnja u očima. Baš me zanima komentar kakav bi bio izvan etera (koliko glasan)", napisao je jedan obožavatelj, a drugi dodao: "Teta Valentina, pa nemojte biti tako tužni. Baš mi je žao gledati vas tako namrgođenu", pisali su fanovi Valentini Miletić.

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*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
Valentina Miletić voditeljica americana HRT Hrvatska Engleska svjetsko prvenstvo showbiz

Komentara 4

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KO
kozlanbasta
16:15 18.06.2026.

A što su primjetili na ovoj nesposobnoj mješini od Šapita ? Zašto sve druge televizije kao Nova, RTL... imaju bolje sportske novinare ?

PR
prajdali100
16:53 18.06.2026.

A što je trebala ? Skakati od sreće !? Ja sam i danas bolestan od onog od sinoć.Uopće ne znamo braniti prekide.Pa angažirajte stručnjaka samo za to pa bio on i stranac.

MA
marinalučica
16:44 18.06.2026.

Je li itko primjetio da joj se gornja usna ne miče dok govori?

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Pitanje je glasilo: "Teoretski, koji je minimalan broj udaraca s kojima tenisač može osvojiti jedan set?". Ponuđeni odgovori bili su dvanaest, dvadeset četiri, trideset šest i četrdeset osam. Kennedy je razmišljao logikom da su za osvajanje gema potrebna četiri poena, a za set šest gemova, pa je njegova naizgled ispravna računica (6 x 4) dala rezultat 24. Uvjeren u svoj odgovor, odabrao je opciju B, a voditelj je nakon dramatične stanke potvrdio da je odgovor točan.

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