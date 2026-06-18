Svi su primijetili ovaj detalj na Valentini Miletić nakon utakmice Hrvatske i Engleske: 'Baš mi je žao'

HRT-ova sportska voditeljica i novinarka Valentina Miletić, koja s kolegom Markom Šapitom vodi popularnu emisiju "Americana" posvećenu Svjetskom nogometnom prvenstvu, nakon poraza Hrvatske od Engleske rezultatom 4:2 oglasila se na svom Instagram profilu. Objavila je fotografiju iz studija u elegantnoj crvenoj haljini koja je istaknula njezinu figuru, a objava je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova i komentara.

Očekivano, nizali su se komplimenti na račun njezinog izgleda i profesionalnosti. Poruke poput: "Bože, kako si lijepa", "Prelijepa voditeljica", "Savršena, za 10" i "Kakva ljepotica, nestvarno", "Prelijepa voditeljica i koja zna svoj posao veoma dobro", preplavile su njezin profil, a mnogi su pohvalili njezin modni odabir i stručnost kojom pristupa analizi nogometnih utakmica.

Ipak, uz brojne pohvale, dio gledatelja i pratitelja usmjerio je pažnju na nešto posve drugo. U komentarima se povela rasprava o jednom detalju na voditeljičinu licu koji je nekima "ukrao" pozornost. Naime, iako se uvijek trudi biti profesionalna, neki fanovi su primijetili kako Valentina nije bila baš najsretnija nakon poraza Hrvatske, što su odlučili podijeliti u komentarima fotografije objavljene prije početka utakmice u Dallasu.

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"Gledam i imam neki osjećaj da nije samo tuga,nego ljutnja u očima. Baš me zanima komentar kakav bi bio izvan etera (koliko glasan)", napisao je jedan obožavatelj, a drugi dodao: "Teta Valentina, pa nemojte biti tako tužni. Baš mi je žao gledati vas tako namrgođenu", pisali su fanovi Valentini Miletić.

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*dijelom uz pomoć AI