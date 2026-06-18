FOTO Prezgodna mama Dominika Livakovića plijeni pažnju! Ljubila je bivšeg državnog tajnika, a danas je s poduzetnikom

Engleski napadač Harry Kane nakon pobjede od 4:2 protiv Hrvatske u prvoj utakmici Svjetskog prvenstva otkrio je kako je njegov "isprekidani" zalet prilikom izvođenja jedanaesterca bio pomno osmišljena taktika. Kane je doveo Englesku u vodstvo tek iz drugog pokušaja, nakon što je VAR intervenirao jer je hrvatski vratar Dominik Livaković ranije napustio gol-crtu prilikom prvog udarca koji je obranio. "Kada sam gledao snimke, vidio sam da se voli rano kretati, pa sam znao da postoji šansa da će, ako zastanem u zaletu, izaći s crte", izjavio je Kane za BBC Sport. Napadač Bayerna priznao je da je bio oko 80 posto siguran da je Livaković kod prve obrane prekršio pravila. Prilikom ponovljenog jedanaesterca Kane je blago promijenio tehniku i uspješno svladao hrvatskog vratara.

Inače, ako se prisjetimo, sredinom listopada prošle godine pisali smo o privatnom životu našeg Dominika Livakovića, koji je tada dobio drugo dijete sa suprugom Helenom Livaković. Večernji list tada je od izvora bliskog paru doznao da se majka i tada novorođena beba, točnije djevojčica Kaja, odlično osjećaju, a cijela obitelj nije skrivala oduševljenje. Važno je napomenuti kako je najveća podrška Dominiku Livakoviću osim supruge Helene i djece, majka Manuela Skoblar. Naime, o njoj se najviše pisalo 2022. godine kada se vjenčao njezin sin.

Na vjenčanju je blistala u bež haljinici trapezastog kroja, izrađenoj od zanimljivog teksturiranog materijala. Visoka, atraktivna Zadranka vitke figure i s oštrom bob frizurom nije skrivala sreću na vjenčanju Dominika Livakovića i lijepe Helene Matić. Stajling je mladolika Zadranka upotpunila crnim stiletto štiklama i torbom u istoj boji s potpisom Red Valentino. Definitivno možemo reći kako je bila magnet za poglede.

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Samozatajna Manuela dobila je Dominika u braku s bivšim državnim tajnikom Zdravkom Livakovićem. Danas je u braku sa zadarskim poduzetnikom Krešom Dijanom s kojim ima troje djece. Pažnju javnosti privukla je i 2018. nakon što je Dominik Livaković objavio zajedničku fotografiju majke i djevojke Helene Matić, koje su ga došle podržati na SP-u u Rusiju. Tada je mnoge iznenadio mladolik izgled njegove majke te su je proglasili "najzgodnijom mamom prvenstva".

Podsjetimo, sredinom 2024. godine gostovao je u sklopu serijala "Knjaz kod Vatrenih", a osim brojnih sportskih tema s Dominikom Livakovićem, voditelj se dotaknuo i onih tema o kojima nerado govori. Knjaz mu je pripremio slova na papirićima, a za ono koje je izvukao, morao je navesti prvu asocijaciju. Tako ga je slovo "Ž" asociralo na ženu, Helenu Livaković. "Jako sam sretan s njom", kazao je. Na slovo "B", imao je asocijaciju na bebu. "Sad kad sam dobio bebu, vidim koliko je to blagoslov, stvarno ništa na kraju dana nije bitnije nego da je ona dobro. Samo je to bitno. Neke stvari za koje sam mislio da su toliko važne i da je smak svijeta, nisu važne", ispričao je.

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Knjaz ga je potom upitao kako su odabrali ime Joakim. "Imali smo nekoliko imena oko kojih smo dvojili. Onda smo ga samo jedan dan počeli zvati Joakim prije nego što se rodio i tako je ostalo. Neki su bili skeptični, ali to je normalno", otkrio je Livaković. Kad je potom izvukao slovo "G", rekao je: "Garderoba, volim si kupiti neku lijepu stvar, ali na kraju dana žena mora odobriti. Nekad je iznenadim pa mi kaže: Baš si me iznenadio, ali loše", kazao je kroz smijeh. Gledatelji su imali priliku doznati da ima dvije sestre i brata, da su mu roditelji rastavljeni i da ima očuha, ali se svi odlično slažu. Osim toga, u spomenutoj emisiji hrvatski vratar otkrio je da je djed Vojmil imao veliki utjecaj na njegovu karijeru. "Kako su moji radili, on me vozio u školu, na treninge, čekao me sa sendvičem, a baka Vesna je pravila palačinke. Volio sam kod njih biti više nego kod kuće", prisjetio se svog djetinjstva.