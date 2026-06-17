Hoće li dosad najambiciozniji pokušaj zaista utišati oružje na Bliskom istoku?

Nakon višednevnih diplomatskih konzultacija sve je jasnije tko će predstavljati Teheran i Washington na ceremoniji potpisivanja američko-iranskog sporazuma, koja bi se u petak trebala održati u Ženevi. Prema informacijama iranskog Ministarstva vanjskih poslova i državnih medija, iransku delegaciju predvodit će ministar vanjskih poslova Abbas Aragchi i predsjednik parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf, dok će američku stranu predstavljati potpredsjednik J. D. Vance. Aragchi će nakon potpisivanja sudjelovati i u prvim tehničkim pregovorima u Ženevi. Iako se spominjao dolazak Donalda Trumpa, konačna odluka još nije potvrđena.