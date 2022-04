Objavljena jeziva fotografija groblja u Irpinu, zbog nemogućnosti dogovora danas bez otvorenih koridora za evakuaciju

Ruska invazija na Ukrajinu traje već 53. dan. Papa Franjo osudio je u subotu okrutnost rata u Ukrajini na uskrsnoj misi bdijenja. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da će životi ukrajinskih snaga koje se još bore u Mariupolju biti pošteđeni ako od 6 sati ujutro po moskovskom vremenu polože oružje. No, od ranog jutra u gotovo svim ukrajinskim regijama u ranim satima čuju se zvučna upozorenja, a u Kijevu se ponovno čuju i eksplozije.

Ključni događaji:

Tijek događaja:

11:02 Ruske snage nastavljaju zračne napade na ukrajinski lučki grad Mariupolj, objavio je Glavni stožer ukrajinske vojske u nedjelju. Napada se i lučko područje tog južnog grada, prema vojnom izvještaju. Sumnja se da se brigade ruskog pomorskog pješaštva "pripremaju za padobransku operaciju" iskrcavanja u Mariupolju.

10:37 Lokalni mediji objavili su jezivu fotografiju groblja u Irpinu.

10:36 Objavljeni su novi podaci o ratnim zločinima u Ukrajini. Ukrajinci tvrde da su registrirali 6999 ratnih zločina, 3190 zločina protiv nacionalne sigurnosti. Također, navode da je ubijeno 202 djece, a 316 dijete je ozlijeđeno od početka rata.

10:34 Ukrajina i Rusija danas nisu uspjele dogovoriti koridore za evakuaciju kako bi pomogle civilima koji bježe iz ratom zahvaćenih područja, rekla je zamjenicaukrajinskog premijera Irina Vereščuk, a prenosi The Guardian.

"Nismo se uspjeli dogovoriti oko prekida vatre na rutama evakuacije. Zato, nažalost, danas ne otvaramo humanitarne koridore." Vereščuk je također rekla da su ukrajinske vlasti zatražile humanitarne koridore za evakuaciju civila i ranjenih ukrajinskih vojnika iz Mariupolja.

U subotu je dogovoreno devet humanitarnih koridora koji će omogućiti evakuaciju civila. Pet od devet koridora za evakuaciju bilo je iz ukrajinske regije Lugansk, na istoku zemlje.

10:31 Ruske oružane snage uništile su tvornicu streljiva u blizini Kijeva, rekao je glasnogovornik ruskog ministarstva obrane Igor Konašenkov.

"Preko noći su visokoprecizne rakete iz zraka uništile tvornicu streljiva u blizini grada Brovarij u Kijevskoj regiji”, rekao je Konašenkov, a prenosi agencija Reuters.

10:25 Ukrajinske oružane snage kažu da se ruske trupe suočavaju s problemima opskrbe dok se nastavljaju pripremati za ofenzivu na istoku. U priopćenju objavljenom na Facebooku ukrajinske oružane snage ustvrdile su da se "ruska vojska stalno žali na nedostatak rotacije, opremu koja se stalno kvari, kvalitetu isporučene hrane i goriva". Ukrajina je izvijestila o relativno malo borbi tijekom noći, ali je rekla da je Rusija nastavila s zračnim napadima na Mariupolj, gdje ukrajinske jedinice okružene u čeličani još uvijek pružaju otpor.

09:50 Neke pošiljke vojne pomoći iz SAD-a počele su stizati u Ukrajinu, izjavio je dužnosnik Bijele kuće kojeg citira CNN.

Ranije ovog tjedna, predsjednik Joe Biden odobrio je dodatnih 800 milijuna dolara vojne pomoći Ukrajini. Rekao je da će potpora uključivati ​​novo oružje skrojeno za borbu protiv očekivanog "šireg napada" Rusije na istoku. Dodatna pošiljka od 800 milijuna dolara znači da se SAD obvezao pružiti više od 3 milijarde dolara vojne pomoći Ukrajini pod Bidenovom administracijom.

VIDEO Pogledajte zastrašujuće snimke potpuno uništenog Mariupolja i civila koji hodaju ulicama...

09:43 Raketni napad u ranim jutarnjim satima u nedjelju oštetio je infrastrukturu u gradu Brovari, u blizini glavnog grada Ukrajine, Kijeva, rekao je Igor Sapozhko, gradonačelnik Brovarija u online objavi. Nije bilo detalja o razmjerima razaranja i mogućim žrtvama, piše The Guardian.

08:13 Austrijski kancelar Karl Nehammer, koji se prošlog tjedna u Moskvi sastao s Vladimirom Putinom, prvi europski čelnik koji je to učinio od početka invazije 24. veljače, rekao je da je ruski predsjednik "u vlastitoj ratnoj logici" po pitanju Ukrajine, piše The Guardian.

U intervjuu za NBC-jev “Meet the Press”, Nehammer je rekao kako misli da Putin vjeruje da pobjeđuje u ratu i “moramo ga pogledati u oči i moramo ga suočiti s tim, onim što vidimo u Ukrajini”. Nehammer je rekao da je Putina suočio s onim što je vidio tijekom posjeta kijevskom predgrađu Bucha, gdje je pronađeno više od 350 tijela zajedno s dokazima o ubojstvima i mučenju pod ruskom okupacijom, te da "to nije bio prijateljski razgovor".

07:54 Britansko Ministarstvo obrane objavilo je u nedjelju da ruske snage nastavljaju preraspoređivanje borbene opreme i dodatne opreme iz Bjelorusije prema istočnoj Ukrajini. To uključuje lokacije u blizini Harkova i Severdonjecka. Rusko topništvo nastavlja udarati ukrajinske položaje diljem istoka zemlje gdje Rusija planira obnoviti ofenzivnu aktivnost. Iako se operativni fokus Rusije pomaknuo na istočnu Ukrajinu, konačni cilj Rusije ostaje isti - predan je prisiljavanju Ukrajine da napusti svoju euroatlantsku orijentaciju i potvrdi vlastitu regionalnu dominaciju.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 April 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/x9XjnFUY7Y 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/81fxQPbOye

07:51 Europska unija planira sankcionirati Sberbank i druge ruske financijske tvrtke u svom sljedećem krugu sankcioniranja, izjavila je čelnica Europske komisije Ursula von der Leyen za njemačke novine, piše BBC.

07:35 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zaprijetio je povlačenjem iz mirovnih pregovora s Rusijom ako ruske snage koje opsjedaju grad ubiju ukrajinske borce okružene u lučkom gradu Mariupolju.

07:20 Sjevernokorejski čelnik Kim Jong Un promatrao je probno ispaljivanje nove vrste taktički vođenog oružja usmjerenog na jačanje nuklearnih sposobnosti zemlje, izvijestila je u nedjelju sjevernokorejska državna agencija KCNA.

Južnokorejska vojska priopćila je u nedjelju da je u subotu kasno uočila dva projektila ispaljena s istočne obale Sjeverne Koreje prema moru koji su letjeli oko 110 kilometara s najvećom udaljenosti od zemlje od 25 kilometara i maksimalnom brzinom ispod 4 maha.

07:15 GradonačelnikTrostianetsa, grada u sjevernoj ukrajinskoj regiji Sumi, tvrdi da su vlasti pronašle ostatke kemijskog oružja u selu Bilka, koje su okupirali Rusi.

07:13 U eksploziji u Harkivu poginule su tri osobe, a ozlijeđene su još 34, izjavio je gradonačelnik Ihor Terekhov. Grad je u subotu pogođen raketnim napadom, a uništena je i kuhinja koju je postavila World Central Kitchen.

World Central Kitchen vodi slavni kuhar Jose Andreas kako bi u ratnom području osigurao hranu onima kojima je to potrebno. Andreas je tvitao da su članovi osoblja nevladine organizacije potreseni, ali na sigurnom.

Food heroes them all! Relief that so far that just were 4 wounded…..praying for them! @WCKitchen #ChefsForUkraine we are #FoodFighters but the Russian attacks must stop against civilian buildings and markets and churches and schools etc …… https://t.co/jGO0gLSZvP