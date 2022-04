Stanovnici Luhanska pozvani na hitnu evakuaciju: 'Ovo je možda posljednji put da vas možemo spasiti'

Ruska invazija Ukrajine traje već 54. dan. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je pozvao Emmanuela Macrona da dođe u Ukrajinu i osobno se uvjeri da ruske snage provode "genocid", što je pojam koji njegov francuski kolega zasad ne želi upotrijebiti. Preostale ukrajinske snage u Mariupolju se i dalje bore i nastavljaju odbijati ruske zahtjeve da se predaju, tvrdi ukrajinski premijer Denis Šmihal. Ukrajina je objavila da je od početka invazije ubijeno 20.300 ruskih vojnika, a 2002 ruska oklopna vozila su uništena.

Ključni događaji:

VIDEO Papa otvoreno kritizirao Rusiju: 'Previše smo vidjeli krvi i nasilja, Ukrajina je uvučena u okrutan i besmislen rat'

Pratite tijek događaja:

07:38 Društvenim mrežama proširila se fotografija koja navodno prikazuje potonuli ruski ratni brod "Moskva". Na fotografiji se može vidjeti kako je brod oštećen te kako se iz njegova stražnjeg dijela širi gusti crni dim.

07:14 Ministarstvo obrane Ukrajine objavilo je najnovije operativne informacije.

- Neprijatelj i dalje provodi potpunu oružanu agresiju na našu državu - ustvrdili su. Navode kako Rusi nastavljaju djelomično blokirati Harkiv te pokušavaju uspostaviti punu kontrolu nad gradom Mariupoljem.

- Očekuje se da će neprijatelj nastaviti borbu za dolazak do administrativnih granica Hersonske regije - navodi se u priopćenju.

Ukrajinci su, piše ukrajinsko Ministarstvo obrane, uništili deset neprijateljskih tenkova, petnaest oklopnih jedinica i pet vozila, kao i pet neprijateljskih topničkih sustava. Zračne snage Oružanih snaga Ukrajine pogodile su dan ranije pet zračnih ciljeva - jedan avion, tri helikoptera i jednu bespilotnu letjelicu.

06:50 Glasnogovornik regionalne vojne uprave Odese Serhiy Bratchuk rekao je da ruske snage planiraju napasti Herson i lažno optužiti ukrajinsku vojsku.

Naveo je da Rusija namjerava iskoristiti operaciju da opravda "spašavanje grada" putem referenduma, prenosi The Kyiv Independent.

