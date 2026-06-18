Modrić se oglasio nakon poraza od Engleske

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić nakon poraza od Engleske poslao je poruku navijačima preko službenih kanala Hrvatskog nogometnog saveza (HNS), naglasivši da Hrvatska mora brzo okrenuti fokus na preostale utakmice u skupini. "Moramo okrenuti stranicu, imamo još dvije utakmice. Siguran sam da ćemo ostvariti svoj minimalni cilj ovdje. Imamo šest dana da popravimo stvari i siguran sam da hoćemo, da će to biti puno bolje", poručuje iskusni veznjak.

Hrvatska nogometna reprezentacija porazom je otvorila svoj nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. U prvoj utakmici skupine L odigranoj u Dallasu Engleska je u spektakularnom i otvorenom dvoboju slavila rezultatom 4:2. Iako je Hrvatska pružila snažan otpor i u prvom poluvremenu se čak dvaput vraćala iz rezultatskog zaostatka, engleska momčad pokazala se ipak prejakom.

Strijelci za Englesku bili su Harry Kane (12'-11m, 42'), Jude Bellingham (47') te Marcus Rashford (85'). S druge strane, Hrvatsku su u igri držali Martin Baturina, koji je zabio u 36. minuti, te Petar Musa pogotkom u dubokoj nadoknadi prvog dijela (45+5'). Nakon prvog kola situacija u skupini L je jasna: Engleska i Gana predvode ljestvicu s tri boda, dok Hrvatska i Panama čekaju svoje prve bodove.

Upravo će međusobni ogled Hrvatske i Paname biti ključan za obje reprezentacije u borbi za nastavak natjecanja. Panama u susret ulazi nakon bolnog poraza od Gane (0:1), primljenog pogotkom Caleba Yirenkyija u petoj minuti sudačke nadoknade u Torontu. Iako su u tom susretu imali veći posjed lopte i više prilika, nogometaši iz srednjoameričke zemlje nisu uspjeli realizirati svoje šanse.