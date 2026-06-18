Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 215
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
UŽIVO OD 18 Favorizirana Češka protiv Južne Afrike traži prve bodova na SP-u: Stigli sastavi
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KAPETAN POSLAO PORUKU

Modrić se oglasio nakon poraza od Engleske

FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
Foto: Maria Lysaker/REUTERS
1/4
VL
Autor
Mateja Papić
18.06.2026.
u 19:43

Hrvatska nogometna reprezentacija porazom je otvorila svoj nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. U prvoj utakmici skupine L odigranoj u Dallasu Engleska je u spektakularnom i otvorenom dvoboju slavila rezultatom 4:2

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić nakon poraza od Engleske poslao je poruku navijačima preko službenih kanala Hrvatskog nogometnog saveza (HNS), naglasivši da Hrvatska mora brzo okrenuti fokus na preostale utakmice u skupini. "Moramo okrenuti stranicu, imamo još dvije utakmice. Siguran sam da ćemo ostvariti svoj minimalni cilj ovdje. Imamo šest dana da popravimo stvari i siguran sam da hoćemo, da će to biti puno bolje", poručuje iskusni veznjak.

Hrvatska nogometna reprezentacija porazom je otvorila svoj nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. U prvoj utakmici skupine L odigranoj u Dallasu Engleska je u spektakularnom i otvorenom dvoboju slavila rezultatom 4:2. Iako je Hrvatska pružila snažan otpor i u prvom poluvremenu se čak dvaput vraćala iz rezultatskog zaostatka, engleska momčad pokazala se ipak prejakom.

Strijelci za Englesku bili su Harry Kane (12'-11m, 42'), Jude Bellingham (47') te Marcus Rashford (85'). S druge strane, Hrvatsku su u igri držali Martin Baturina, koji je zabio u 36. minuti, te Petar Musa pogotkom u dubokoj nadoknadi prvog dijela (45+5'). Nakon prvog kola situacija u skupini L je jasna: Engleska i Gana predvode ljestvicu s tri boda, dok Hrvatska i Panama čekaju svoje prve bodove.

Upravo će međusobni ogled Hrvatske i Paname biti ključan za obje reprezentacije u borbi za nastavak natjecanja. Panama u susret ulazi nakon bolnog poraza od Gane (0:1), primljenog pogotkom Caleba Yirenkyija u petoj minuti sudačke nadoknade u Torontu. Iako su u tom susretu imali veći posjed lopte i više prilika, nogometaši iz srednjoameričke zemlje nisu uspjeli realizirati svoje šanse. 

VELIKA FOTOGALERIJA Nervoza, nada i na kraju tuga: Pogledajte lica hrvatskih navijača koji su proživjeli dramu u Dallasu
FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
1/73
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Luka Modrić

Komentara 1

Pogledaj Sve
PR
prajdali100
19:50 18.06.2026.

Trebamo se vratiti svom sustavu igre ! Osvježiti momčad.Gledao sam Panamu,fizički moćni,igraju " divlje", valjda čemo ih dobro proanalizirati.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!