VIDEO Raznesen dio ključnog postrojenja: Nakon udara u Rusiji snimljen 'leteći tanjur'

Moskovska rafinerija nafte (MNPZ) napadnuta je drugi put ovoga tjedna, potvrdio je Sergej Sobyanin, gradonačelnik ruske prijestolnice. "Snage protuzračne obrane i dalje odbijaju masovni napad. Nekoliko dronova uspjelo je doseći MNPZ. Poduzimaju se mjere za ublažavanje posljedica“, naveo je jutros Sobyanin na Telegramu. Uz to, naveo je kako su krhotine oborenih dronova pale na područje trgovačkog centra Sadovod. Naime, kazao je kako je tijekom tri sata oboreno 137 ukrajinskih dronova. Rafinerija je, piše Kyiv Post, smještena samo 15 kilometara od Kremlja, a u vlasništvu je Gazprom Nefta. Njezin kapacitet prerade prelazi 12 milijuna tona nafte godišnje.

Napad je komentirao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski te pritom napomenuo kako je riječ o potpuno opravdanom odgovoru na ruske udare. "Prošle noći naši dalekometni udari ponovno su dosegli moskovsku regiju - drugi put ovog tjedna pogođena je Moskovska rafinerija nafte. Ciljevi su pogođeni i u Rostovskoj oblasti te na privremeno okupiranim područjima Ukrajine. Ovo je potpuno opravdan odgovor na ruske napade na naše gradove i zajednice te još jedan važan rezultat rada naših ratnika protiv objekata koji održavaju ruski ratni stroj", istaknuo je Zelenski te zahvalio obrambenim i sigurnosnim snagama na usklađenim naporima. "Posljednjih dana svi naši partneri primjećuju preciznost i učinkovitost naših udara srednjeg dometa i dalekometnih napada. Vrijeme je da rat završi, a Rusija mora poduzeti potrebne korake u diplomaciji", ustvrdio je.

Anton Geraščenko, bivši savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova, podijelio je snimku trenutka kada je pogođen spremnik za skladištenje u rafineriji nafte. Na njoj se, kako je napomenuo, vidi kako je eksplozija raznijela poklopac spremnika. Zbog oblika poklopca kojeg je udar podignuo u zrak, pod snimkom koju je podijelio mnogi su pisali kako on izgleda kao "leteći tanjur".

The moment a storage tank at the Moscow oil refinery was hit: the blast blew the tank's lid off. https://t.co/ibupq8ofJc pic.twitter.com/cptsVVywYP — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 18, 2026

Plamen i gusti dim nad rafinerijom u Moskvi Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Podsjetimo, Rusija je tijekom noći lansirala balističke rakete i dronove na Kijev, a eksplozije su se prvi put čule u glavnom gradu oko 1:30 sati po lokalnom vremenu. Zračna uzbuna ukinuta je oko 2:39 sati, no nešto više od sat vremena kasnije sirene su ponovno zavijale dok su ruski dronovi kružili gradom. Dužnosnici su pozvali stanovnike da potraže zaklon, a zračna je uzbuna izdana i za okolnu regiju. Osim u glavnom gradu, eksplozije su prijavljene u Sumiju te Poltavi, ističe Kyiv Independent.