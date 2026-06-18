Zelenski žestoko zaprijetio: 'Ako Ukrajina gori, vaša će Moskva također gorjeti'

Nakon najvećeg napada na Moskvu od početka rata u Ukrajini, ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski potvrdio je kako je to bio odgovor na ruski napad na Kijev prošloga tjedna. On je pritom istaknuo kako je Kijev ponovno pogodio Moskovsku oblast "dugometnim sankcijama", što je eufemizam za dalekometne udare po Rusiji. "Mi ne želimo ovaj rat i nikad ga nismo željeli. Ali ako Ukrajina gori, vaša će Moskva također gorjeti", istaknuo je Zelenski.

Kako prenosi BBC, gotovo 200 dronova pogodilo je ciljeve oko ruskog glavnog grada, a 17 osoba je ozlijeđeno u Moskovskoj oblasti, prema tamošnjem guverneru Andreju Vorobjovu. Pogođeno je i skladište nafte gdje je jedna osoba poginula. Prema Ministarsvu obrane Rusije, u 24 sata diljem zemlje uništeno je gotovo tisuću ukrajinskih dronova, kao i četiri krstareće rakete.

Rafinerija nafte na jugoistoku Moskve pogođena je treći put u mjesec dana, odnosno drugi put ovog tjedna. Odjeknule su eksplozije, a gusti crni dim nadvio se nad glavni grad Rusije. Zelenski je, komentirajući napad na platformi X, napomenuo kako je riječ o potpuno opravdanom odgovoru na ruske udare.

"Prošle noći naše su dalekometne sankcije ponovno dosegnule moskovsku regiju - drugi put ovog tjedna pogođena je Moskovska rafinerija nafte. Ciljevi su pogođeni i u Rostovskoj oblasti te na privremeno okupiranim područjima Ukrajine. Ovo je potpuno opravdan odgovor na ruske napade na naše gradove i zajednice te još jedan važan rezultat rada naših ratnika protiv objekata koji održavaju ruski ratni stroj", istaknuo je Zelenski te zahvalio obrambenim i sigurnosnim snagama na usklađenim naporima. "Posljednjih dana svi naši partneri primjećuju preciznost i učinkovitost naših udara srednjeg dometa i dalekometnih sankcija. Vrijeme je da rat završi, a Rusija mora poduzeti potrebne korake u diplomaciji", ustvrdio je.