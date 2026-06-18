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LUDILO U DALLASU

VIDEO Engleski navijač kleknuo pred našu navijačicu i zaprosio je: Njezina reakcija postala hit

Navijač zaprosio Hrvaticu
Screenshot/X
VL
Autor
Mateja Papić
18.06.2026.
u 20:11

Najprije mu se nasmijala, a onda mu je kratko poručila da kod nje nema nikakve šanse

Nakon utakmice prvog kola Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Engleske, odigrane u Dallasu, na ulicama grada zabilježena je nesvakidašnja situacija između navijača dviju reprezentacija. Kako se može vidjeti na snimkama koje su se proširile društvenim mrežama, jedan engleski navijač odlučio je zaprositi hrvatsku navijačicu. Incident se dogodio u okruženju velikog broja okupljenih navijača nakon susreta u kojem je Engleska pobijedila Hrvatsku rezultatom 4:2.

"Nikad nitko ljepši nije bio ovdje", govorio je Englez koji je potom kleknuo na koljena kako bi zaprosio ovu djevojku. Međutim, navijačica je odbila prosidbu, a Hrvatica pritom nije bila nimalo blaga. Najprije mu se nasmijala, a onda mu je kratko poručila da kod nje nema nikakve šanse.

Da podsjetimo, hrvatska nogometna reprezentacija porazom je otvorila svoj nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. U prvoj utakmici skupine L odigranoj u Dallasu Engleska je u spektakularnom i otvorenom dvoboju slavila rezultatom 4:2. Iako je Hrvatska pružila snažan otpor i u prvom poluvremenu se čak dvaput vraćala iz rezultatskog zaostatka, engleska momčad pokazala se ipak prejakom.

Strijelci za Englesku bili su Harry Kane (12'-11m, 42'), Jude Bellingham (47') te Marcus Rashford (85'). S druge strane, Hrvatsku su u igri držali Martin Baturina, koji je zabio u 36. minuti, te Petar Musa pogotkom u dubokoj nadoknadi prvog dijela (45+5'). Nakon prvog kola situacija u skupini L je jasna: Engleska i Gana predvode ljestvicu s tri boda, dok Hrvatska i Panama čekaju svoje prve bodove.

Upravo će međusobni ogled Hrvatske i Paname biti ključan za obje reprezentacije u borbi za nastavak natjecanja. Panama u susret ulazi nakon bolnog poraza od Gane (0:1), primljenog pogotkom Caleba Yirenkyija u petoj minuti sudačke nadoknade u Torontu. Iako su u tom susretu imali veći posjed lopte i više prilika, nogometaši iz srednjoameričke zemlje nisu uspjeli realizirati svoje šanse. 

VELIKA FOTOGALERIJA Nervoza, nada i na kraju tuga: Pogledajte lica hrvatskih navijača koji su proživjeli dramu u Dallasu
Navijač zaprosio Hrvaticu
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Ključne riječi
Engleska hrvatska nogometna reprezentacija

Komentara 5

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Avatar nisam_robot
nisam_robot
20:28 18.06.2026.

Trebala mu napravit otisak kaubojske pete u licu.

Avatar Marko
Marko
20:42 18.06.2026.

I onda otkrijemo da je sve bilo unaprijed dogovoreno...

Avatar LijepaNašaHrvatska
LijepaNašaHrvatska
20:32 18.06.2026.

Hrvatice nikad nisu grube! Lijepo ga je i nježno, uz osmijeh, otkantala. Pa nije to bračka godzila da zasuče brkove ko Staljin i rikne na "kapitalističkog žgolju".

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