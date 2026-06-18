Mundijal apsurda: na granici dva domaćina je zid, politika je već pobijedila nogomet

Ovakvo Svjetsko prvenstvo još nismo vidjeli. Održava se u tri zemlje, Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi. Na granici između njih dvije, Meksika i SAD-a, stoji zid, a odnosi SAD-a i Kanade gotovo su neprijateljski. Tako su jedino Meksiko i Kanada u prijateljskim odnosima.

U Sjevernoj se Americi održava prvenstvo kojem je prvi smisao prijateljstvo i jedinstvo među narodima i državama. Koješta. I čak nije za sve kriv Donald Trump. Zid na granici s Meksikom podupirao je i njegov prethodnik, demokratski predsjednik Joe Biden. I to tolikom koncentriranošću da je u Juarezu, zloglasnom mjestu blizu granice, zaslužio svoj spomenik. Bio je to komad Berlinskog zida podignut odmah pokraj graničnog zida za koji je Biden odobrio dodatno financiranje, a kao upozorenje da svijet u podjelama nije svijet dostojan ljudi u 21. stoljeću.

I sad zamislite ironije. Sjedinjene Države, zajedno s Meksikom i Kanadom, naravno, dobile su organizaciju Svjetskog prvenstva u nogometu 2018. godine na kongresu Fife u Moskvi. Pogađate tko je bio predsjednik Sjedinjenih Država u tom mandatu – Donald Trump. A okupljene je na kongresu u Moskvi pozdravio Vladimir Putin. Je li bilo realno očekivati bilo što drugo nego podijeljeno prvenstvo jedinstva kada ga blagosiljaju takva dva lidera? Nije da svjetska prvenstva nisu bila zasjenjivana politikom. Sjeverna Koreja je tijekom mundijala u Južnoj Koreji izvela krvavi napad, rat na Falklandima buknuo je u osvit Svjetskog prvenstva 1982., da bi završio upravo drugog dana tog prvenstva u Španjolskoj. Jasno, ozbiljne količine alkohola uvjetuju pojačavanje strasti i sukobe među navijačima gdje ima i politike, ali ovako nije bilo nikada.

Gledali smo na otvaranju Svjetskog prvenstva 2026. nasilje na ulazima u stadion Azteca u Ciudad de Mexicu, jedinom na kojem su se igrala čak tri mundijala, na njemu se igralo 19 utakmica i dva finala. Meksička policija tvrdi kako 200 maskiranih napadača nije imalo političke motivacije, no ovako organiziran napad različitim projektilima natjera vas da podignete obrvu. Giannija Infantina, predsjednika Fife, to sve nije osobito zabrinjavalo. Dapače, on Trumpa hvali na sva usta, odobrava kada ovaj govori kako je ovo najuspješnije prvenstvo dosad. Iako nije bilo još ni počelo. Ne smetaju mu ni nenormalne cijene o kojima slušamo kad je riječ o Sjedinjenim Državama, u kojima će igrati i naša reprezentacija. Vjerojatno nije trebalo više očekivati od čovjeka koji je američkog predsjednika javno tješio kada ovaj nije dobio Nobelovu nagradu za mir.

Ako Trump već nije kriv za situaciju s Meksikom, u kojem su uoči prvenstva vladali razni neredi, pa i oni članova obitelji čak 130.000 nestalih u toj kartelima premreženoj zemlji, za odnose s Kanadom svakako jest. Kao i s Iranom, čija je cjelovita reprezentacija na kraju dobila vize za ulazak u Sjedinjene Države. Ali nije somalijski sudac kojega je odabrala Fifa. Omar Artan sletio je u Miami letom iz Istanbula, da bi ga na aerodromu okrenula američka carina. I to bez objašnjenja. Vrhovno nogometno tijelo to nije smetalo, jednostavno su u službenoj izjavi naveli kako je odgovornost države organizatora da odredi tko smije ući u zemlju, a tko ne.

Nikada se do sada tako nešto nije dogodilo kada se o međunarodnim nogometnim događajima u SAD-u radi. Umalo se to dogodilo i Breelu Embolou, napadaču Švicarske, koji je skoro ostao bez vize zbog presude za kazneno djelo koje se dogodilo 2018., a slučaj je razriješen tek nedavno. Znamo da sada vlasti SAD-a na takve slučajeve obraćaju posebnu pozornost, no zar zaista činjenica da visokoregulirana država poput Švicarske dopušta nekome da odjene njezin dres nije dovoljna?

Već u uvertiri je, tako, jasno da ovo prvenstvo sigurno neće biti ono prijateljstva, nego će biti ono održavanja podjela, pri čemu je moguće da ga spasi jedino sam sport, kvalitetan nogomet koji će zasjeniti sve ostalo. Samo što ovaj prošireni format to baš i ne garantira. Ali tko zna, nogomet je nepredvidiv sport pa možda još jednom iznenadi i u drugi plan baci baš i samog Donalda Trumpa.