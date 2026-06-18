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EMISIJA SVIJET PLUS

VIDEO Stručnjak za sigurnost o ratu koji mijenja svijet: 'Ovo je poraz Zapada kakav nismo očekivali'

Autor
Hrvoje Zovko
18.06.2026.
u 20:03

"Izraelski premijer već dugo, a osobito posljednjih mjeseci, ponavlja da će Izrael promijeniti geopolitičku strukturu Bliskog istoka. Ona se doista promijenila, ali ne nužno na štetu Irana"

"U političkom i strateškom smislu Amerikanci su izgubili ovaj rat. Hoće li dio svojih ciljeva uspjeti ostvariti kroz postizanje konačnog sporazuma, tek treba vidjeti. Jedino područje u kojemu bi mogli postići određeni učinak, po mom mišljenju, jest pitanje iranskog nuklearnog programa. Sve ostalo, na način na koji se odvijalo, teško je ostvarivo. Štoviše, čini se da je ovaj rat dodatno ojačao položaj Irana", kazao je Mirko Bilandžić, profesor s Filozofskog fakulteta u Zagrebu i stručnjak za sigurnost gostujući u emisiji Svijet plus, urednika i voditelja Hrvoja Zovka, koja se bavila Sporazumom, odnosno Memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana. Bilandžić je također naznačio činjenicu da je i Izrael veliki gubitnik u cijeloj priči.

"Izraelski premijer već dugo, a osobito posljednjih mjeseci, ponavlja da će Izrael promijeniti geopolitičku strukturu Bliskog istoka. Ona se doista promijenila, ali ne nužno na štetu Irana. Moglo bi se čak tvrditi da je položaj Irana danas povoljniji nego prije sukoba". Na pitanje može li Izrael u kojem je vlada nezadovoljstvo Memorandumom o razumijevanju i činjenicom da su isključeni iz dogovora "minirati ovaj sporazum", ako nastave započeti rat protiv Hezbollaha, Mirko Bilandžić odgovara: "To je zasigurno jedna od točaka koja predstavlja najveći faktor neizvjesnosti u pogledu postizanja sporazuma. Druga važna točka jest činjenica da je američki predsjednik već izjavio kako se nalazi u završnoj fazi postizanja dogovora. Istodobno, nakon potpisivanja memoranduma, nije isključena mogućnost nastavka bombardiranja Irana ako se Iran ne bude ponašao u skladu s uvjetima koji bi zadovoljili američku administraciju.

Dakle, svih tih četrnaest ključnih točaka i dalje je predmet ozbiljnih prijepora u pogledu njihove konačne formulacije. Sve to upućuje na zaključak da je potreban izrazit oprez pri procjeni situacije te ostaje otvoreno pitanje je li ovaj rat uistinu završen". Za našeg gosta cijeli ovaj rat bio je nepotreban. "Najveći gubitnik ovog rata međunarodna je sigurnost. To je nesporno. Izrael je gubitnik ovog rata, a ne može se reći ni da su Amerikanci pobijedili. Istodobno, rat je izazvao ozbiljne poremećaje ne samo u gospodarstvu nego i u međunarodnim odnosima. Produbio je podjele u svijetu, otvorio prijepore unutar euroatlantskog savezništva, dodatno opteretio odnos prema Izraelu, produbio raskole unutar Europske unije te utjecao na položaj američkih saveznika u regiji. Sve su to čimbenici koji upućuju na zaključak da Bliski istok i dalje ostaje jedno od ključnih svjetskih sigurnosnih i geopolitičkih žarišta.

Ovaj rat nije početak tog procesa, nego njegova ekstenzija. Svijet se, barem kada je riječ o Bliskom istoku, promijenio nakon 7. listopada 2023. godine. To područje više nije isto, a sasvim sigurno neće biti isto ni u predvidivoj budućnosti. U kojem će se smjeru situacija razvijati, teško je procijeniti. Moguća je određena stabilizacija, ali jednako je moguće i ponovno pokretanje vojnih operacija. Eskalacija sukoba ne može se isključiti. Ako tome dodamo i nepredvidivost američkog predsjednika, neizvjesnost je još veća. Dovoljno je prisjetiti se prijetnji izrečenih prije mjesec ili mjesec i pol dana o mogućem uništenju iranske, odnosno perzijske civilizacije, nakon čega je u vrlo kratkom roku uslijedio zaokret prema pregovorima i mirovnim procesima. Uzmu li se u obzir dubina sukoba, suprotstavljenost interesa i brojni regionalni prijepori, ni mogućnost nastavka rješavanja sporova nasilnim putem ne može se isključiti", poentirao je gost emisije Svijet plus. Više o tome što je govorio profesor Mirko Bilandžić pogledajte u emisiji.

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Ključne riječi
rat na Bliskom istoku Donald Trump SAD Iran Izrael Mirko Bilandžić svijet plus

Komentara 15

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VE
vecernjitip2
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TO
Torabora19
20:44 18.06.2026.

Dovoljno je reći Hrvoje Zovko i FF u Zagrebu.

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