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LIJEPA GESTA

Cijeli svijet pričao o poklonu koji je Dalić dao Tuchelu: Saznali smo što je bilo u vrećici

FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
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Autori: Vecernji.hr , Edi Džindo
18.06.2026.
u 20:55

Riječ je o tradiciji među izbornicima koja i nije toliko rijetka, samo što su Dalića uhvatile kamere i zbunile ljubitelje nogometa koji nisu upoznati s tim običajem

Prije utakmice Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu, prve za obje reprezentacije na turniru, izbornik vatrenih Zlatko Dalić iznenadio je kolegu na suprotnoj strani Thomasa Tuchela. Dalić je došao pozdraviti Nijemca na klupi Engleske kako tradicija nalaže, ali mnoge je iznenadio što mu je hrvatski izbornik donio i poklon.

Dalić je Tuchelu predao vrećicu s darom što je iznenadilo i Tuchela i sve gledatelje. Odmah se krenule špekulacije što se moglo nalaziti u zagonetnoj vrećici, a kako smo doznali iz kampa reprezentacije u Alexandriji, bila je riječ o hrvatskom dresu. Dalić je Tuchelu predao plavi hrvatski dres u kakvom su vatreni u srijedu i nastupili.

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Riječ je o tradiciji među izbornicima koja i nije toliko rijetka, samo što su Dalića uhvatile kamere i zbunile ljubitelje nogometa koji nisu upoznati s tim običajem. Engleski mediji Dalićev potez opisali su kao lijepu gestu te kažu kako je time iskazao poštovanje protivniku.

Što se same utakmice tiče, ona nije najbolje prošla za hrvatsku reprezentaciju. Englezi su slavili s 4:2 te vatreni u preostale dvije utakmice protiv Gane i Paname traže svoje prve bodove na ovom prvenstvu i poraz u drugi krug.
Ključne riječi
SP 2026. poklon Thomas Tuchel Zlatko Dalić

Komentara 2

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Avatar Balkansko-Poštenje
Balkansko-Poštenje
21:25 18.06.2026.

Dalić je dao Tuchelu hrvatski dres a Tuchel je poklonio Zlatku četiri engleska komada.

KU
Kujttim
21:05 18.06.2026.

Nije lako Daliću, Ima u momčadi Modrića i Vuškovića. Razlika među njima je 21 godina. Kada je Modrić imao 19 godina proizvodio se Golf V 1.9 TDI, a danas se proizvodi Tesla 3. I sada ti složi momčad od jednog koji je objektivno prestar i ima 199 utakmica za reprezentaciju i jednog koji je premlad i ima 3 utakmice za reprezentaciju? Ako je izbornik, nije čarobnjak.

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