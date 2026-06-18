Cijeli svijet pričao o poklonu koji je Dalić dao Tuchelu: Saznali smo što je bilo u vrećici

Prije utakmice Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu, prve za obje reprezentacije na turniru, izbornik vatrenih Zlatko Dalić iznenadio je kolegu na suprotnoj strani Thomasa Tuchela. Dalić je došao pozdraviti Nijemca na klupi Engleske kako tradicija nalaže, ali mnoge je iznenadio što mu je hrvatski izbornik donio i poklon.

Dalić je Tuchelu predao vrećicu s darom što je iznenadilo i Tuchela i sve gledatelje. Odmah se krenule špekulacije što se moglo nalaziti u zagonetnoj vrećici, a kako smo doznali iz kampa reprezentacije u Alexandriji, bila je riječ o hrvatskom dresu. Dalić je Tuchelu predao plavi hrvatski dres u kakvom su vatreni u srijedu i nastupili.

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Riječ je o tradiciji među izbornicima koja i nije toliko rijetka, samo što su Dalića uhvatile kamere i zbunile ljubitelje nogometa koji nisu upoznati s tim običajem. Engleski mediji Dalićev potez opisali su kao lijepu gestu te kažu kako je time iskazao poštovanje protivniku.

Što se same utakmice tiče, ona nije najbolje prošla za hrvatsku reprezentaciju. Englezi su slavili s 4:2 te vatreni u preostale dvije utakmice protiv Gane i Paname traže svoje prve bodove na ovom prvenstvu i poraz u drugi krug.