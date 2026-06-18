Vrhovni vođa Irana oglasio se o sporazumu: 'Izdao sam dopuštenje...'; Javio se i Trump

Američki predsjednik Donald Trump i iranski predsjednik Masoud Pezeshkian digitalno su potpisali memorandum o razumijevanju kojim se predviđa ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ublažavanje dijela financijskih ograničenja Iranu te nastavak razgovora o iranskom nuklearnom programu. Dokument ima 14 točaka, a trebao bi biti i formalno potpisan u petak u Švicarskoj. Time počinje rok od 60 dana za pregovore o konačnim uvjetima sporazuma. Konačni tekst uključuje i "minimalnu metodologiju" za neutralizaciju iranskih zaliha visoko obogaćenog uranija pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju. U memorandumu se navodi i da će Iran komercijalnim brodovima dopustiti prolazak kroz Hormuški tjesnac bez naknade, ali samo na 60 dana. Nakon objave memoranduma oglasio se i iranski vrhovni vođa Mojtaba Khamenei, koji je izdao priopćenje o memorandumu o razumijevanju koji su potpisali Iran i SAD. Rekao je da se "u načelu" ne slaže s potpisivanjem sporazuma s Trumpom, "koji je, iz očaja, u tu svrhu koristio sve moguće poluge".

Međutim, Khamenei je rekao da je iranski predsjednik "izjavio da će za to preuzeti odgovornost", pa je "izdao dopuštenje", prenosi Sky News. Ovako glasi ostatak njegove izjave: "U ime Boga, Milostivog, Samilosnog Strastvena i odana nacijo Irana, Kao što ste obaviješteni, memorandum o razumijevanju potpisan je između predsjednika Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Na putu do ove faze vlasti su uložile mnogo napora iz suosjećanja i dobre volje, a naravno, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država bio je taj koji je, iz očaja, koristio sve moguće poluge u tu svrhu.

U načelu sam imao drukčije mišljenje, ali zbog obveze koju mi je uvaženi predsjednik, kao predsjednik Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, dao u svoje ime i u ime drugih članova, da će štititi prava iranske nacije i Fronte otpora, te budući da je izjavio da će za to preuzeti odgovornost, izdao sam dopuštenje. Također je izjavio da, ako američka strana bude htjela pretjerati, oni time neće biti opterećeni. Od ovog trenutka nadalje, mi, odnosno vi, ponosna nacijo, i ovaj beznačajni sluga, čekat ćemo ispunjenje spomenutih uvjeta. Međutim, očito je da pregovori licem u lice koji će se održati u budućnosti neće značiti prihvaćanje neprijateljeva stajališta. Nadamo se da će dobre molitve našega Gospodina, neka mu Bog podari mir, donijeti sve vrste pobjeda i osvajanja časnoj naciji Irana. Mir s vama, Božja milost i Njegovi blagoslovi".

Donald Trump objavio je na Truth Socialu poziv da se pregovorima s Iranom omogući "lijep razvoj". Dodao je da očekuje "potpuni prekid vatre na svim frontama, uključujući Libanon, Hezbollah i Izrael". Američka vojska potvrdila je da je ukinula blokadu iranskih luka u Hormuškom tjesnacu. U izjavi, američko Središnje zapovjedništvo navodi da su njegove snage danas okončale blokadu "svog pomorskog prometa koji ulazi i izlazi iz iranskih luka i obalnih područja, u skladu s predsjednikovim uputama". Dodaje se da američke snage "ne ometaju tranzit plovila prema ili iz iranskih luka u Arapskom i Omanskom zaljevu", ali da ratni brodovi "ostaju u općem području kako bi se osiguralo da se svi aspekti sporazuma poštuju, poštuju i da su u punoj snazi".