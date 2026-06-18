Kraj rata na Bliskom istoku? Trump i Pezeshkian potpisali mir

Elektroničko potpisivanje memoranduma između američkog predsjednika Donalda Trumpa i iranskog predsjednika Masouda Pezeshkiana predstavlja jedan od najvažnijih diplomatskih događaja u novijoj povijesti Bliskog istoka. Ipak, taj dokument ne treba promatrati kao konačni mirovni sporazum, nego prije svega kao politički okvir za privremeno zaustavljanje sukoba i stvaranje prostora za ozbiljnije pregovore tijekom sljedećih šezdeset dana. Upravo zbog toga memorandum istodobno djeluje povijesno i krhko: povijesno jer ga potpisuju dvije države koje su desetljećima opterećene međusobnim neprijateljstvom, a krhko zato što ne uklanja temeljne uzroke njihova sukoba.