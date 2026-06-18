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PREDSJEDNIK POTPISAO MEMORANDUM

Kraj rata na Bliskom istoku? Trump i Pezeshkian potpisali mir

Autor
Hassan Haidar Diab
18.06.2026.
u 22:10

Američka i iranska delegacija u Švicarskoj će potpisati memorandum što su elektroničkim putem već učinila dvojica predsjednika, Donald Trump i Masoud Pezeshkian, u prijelomnom trenutku za čitav Bliski istok

Elektroničko potpisivanje memoranduma između američkog predsjednika Donalda Trumpa i iranskog predsjednika Masouda Pezeshkiana predstavlja jedan od najvažnijih diplomatskih događaja u novijoj povijesti Bliskog istoka. Ipak, taj dokument ne treba promatrati kao konačni mirovni sporazum, nego prije svega kao politički okvir za privremeno zaustavljanje sukoba i stvaranje prostora za ozbiljnije pregovore tijekom sljedećih šezdeset dana. Upravo zbog toga memorandum istodobno djeluje povijesno i krhko: povijesno jer ga potpisuju dvije države koje su desetljećima opterećene međusobnim neprijateljstvom, a krhko zato što ne uklanja temeljne uzroke njihova sukoba.

Ključne riječi
SAD Iran memorandum Masoud Pezeshkian Donald Trump

Komentara 1

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OS
Ostrež
22:36 18.06.2026.

Vladar irana je Donald a ovi su njegove figure koje može maknut kad god hoće

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