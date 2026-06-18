Odrezao si stopalo da dođe do osiguranja, na kraju ostao bez svega

Službenik brazilskog sveučilišta osuđen je nakon što je organizirao vlastitu amputaciju stopala u pokušaju da od osiguravajućih društava izvuče više od 220 tisuća funti. Umjesto očekivane isplate, ostao je bez novca i s kaznom zbog prijevare. Slučaj se dogodio u saveznoj državi Bahia na sjeveroistoku Brazila, gdje je Vanderley dos Santos Gomes radio kao tehnički administrativni pomoćnik na Federalnom sveučilištu Reconcavo da Bahia. Sud ga je proglasio krivim jer je, prema presudi, inscenirao brutalnu pljačku kako bi naplatio odštetu iz četiri police životnog i nezgodnog osiguranja, prenosi Daily Mail.

Istražitelji su utvrdili da je Gomes u lipnju i srpnju 2019. godine sklopio četiri police koje bi mu, u slučaju trajne invalidnosti, donijele ukupno oko 1,5 milijuna brazilskih reala, odnosno oko 220 tisuća funti.

Samo nekoliko tjedana kasnije prijavio je policiji da je otet i opljačkan te da su mu napadači mačetom odsjekli desno stopalo. Pronađen je ozlijeđen u ruralnom području blizu sela Merces, a njegovo stopalo kasnije je otkriveno u ruksaku zajedno sa stvarima za koje je tvrdio da su ukradene. Nakon liječenja i operacije Gomes je podnio zahtjeve za isplatu osiguranja. No upravo su brzina sklapanja polica, njihova visoka vrijednost i vrijeme koje je prošlo do navodne ozljede izazvali sumnje.

Vještaci su dodatno srušili njegovu priču. Zaključili su da ozljeda nije nastala u napadu mačetom jer je rez bio previše precizan, već da je amputacija izvedena tehnikom nalik kirurškom zahvatu. Gomes je poricao da je sam organizirao prijevaru i tražio oslobađajuću presudu, tvrdeći da nema dovoljno dokaza. Međutim, sud u Bahiji potvrdio je presudu nakon pregleda medicinske dokumentacije, policijskih izvještaja i iskaza svjedoka. Dobio je dvije godine zatvora, no kazna mu je preinačena u 720 sati društveno korisnog rada i novčanu kaznu od oko 1.100 funti. Kaznu je počeo služiti u svibnju ove godine, nakon što je iscrpio sve pravne mogućnosti.