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POVIJESNA POSLASTICA

Dućani su se mijenjali stoljećima, a njihovom evolucijom mijenjao se i način na koji živimo

Autor
Elvis Sprečić
18.06.2026.
u 20:35

Prva samoposluga u jugoistočnoj Europi otvorena je 17. prosinca 1956. u Ivancu, a isti je kraj 1963. uveo i prvu pokretnu prodavaonicu na principu samoposluživanja, koja je obilazila okolna sela

Trgovina je stara koliko i čovječanstvo, počevši od razdoblja prije Krista kada su ljudi razmjenjivali dobra robnom razmjenom. Povijest trgovina kao mjesta, prostora, na kojima se obavlja razmjena u danas nama klasičnom smislu "ja tebi novac, ti meni proizvod" ipak je nešto – gledano vremenski – skromnija. U srednjem vijeku granica između trgovine na veliko i na malo gotovo da nije postojala. Sve do kraja srednjeg vijeka trgovina nije bila podijeljena na unutarnju i vanjsku pa je sve poslove obavljao univerzalni trgovac koji je robu nudio na trgu. Dućan je tada bio i radionica i prodajno mjesto, najčešće prizemna prostorija u kojoj je obrtnik istodobno izrađivao i prodavao svoju robu. Split je za to izvrstan primjer. Prve pisane potvrde o splitskim dućanima potječu iz 14. stoljeća, kada se spominju kao mjesta gdje su sklapani bilježnički spisi i kupoprodajni ugovori, a zanatlije su se grupirali u određenim ulicama pa se tako već tada spominje ulica krznara. Trgovina je rasla zajedno s lukom: promet se još više povećao nakon otvorenja lazareta 1592. godine, a pojedina skladišta nalazila su se u podrumima Dioklecijanove palače. Dućan, drugim riječima, nije bio tek mjesto kupnje, nego jedna vrsta čvora oko kojeg se plela urbana mreža ulica, zanata i susjedstava.

Ključne riječi
dućani kupnja robna kuća trgovina nama

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