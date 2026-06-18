Dućani su se mijenjali stoljećima, a njihovom evolucijom mijenjao se i način na koji živimo

Trgovina je stara koliko i čovječanstvo, počevši od razdoblja prije Krista kada su ljudi razmjenjivali dobra robnom razmjenom. Povijest trgovina kao mjesta, prostora, na kojima se obavlja razmjena u danas nama klasičnom smislu "ja tebi novac, ti meni proizvod" ipak je nešto – gledano vremenski – skromnija. U srednjem vijeku granica između trgovine na veliko i na malo gotovo da nije postojala. Sve do kraja srednjeg vijeka trgovina nije bila podijeljena na unutarnju i vanjsku pa je sve poslove obavljao univerzalni trgovac koji je robu nudio na trgu. Dućan je tada bio i radionica i prodajno mjesto, najčešće prizemna prostorija u kojoj je obrtnik istodobno izrađivao i prodavao svoju robu. Split je za to izvrstan primjer. Prve pisane potvrde o splitskim dućanima potječu iz 14. stoljeća, kada se spominju kao mjesta gdje su sklapani bilježnički spisi i kupoprodajni ugovori, a zanatlije su se grupirali u određenim ulicama pa se tako već tada spominje ulica krznara. Trgovina je rasla zajedno s lukom: promet se još više povećao nakon otvorenja lazareta 1592. godine, a pojedina skladišta nalazila su se u podrumima Dioklecijanove palače. Dućan, drugim riječima, nije bio tek mjesto kupnje, nego jedna vrsta čvora oko kojeg se plela urbana mreža ulica, zanata i susjedstava.