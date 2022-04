Što se dogodilo s posadom potonule 'Moskve'? Rusi objavili spornu snimku spašenih

Vjeruje se da je nekoliko stotina mornara poginulo na ruskoj krstarici Moskva nakon što ju je pogodili ukrajinski projektili, a najnoviji izvještaji govore da je tek nekoliko desetaka članova posade od njih 510 spašeno prije nego što je Moskva potonula, piše britanski Telegraph.

Ruskoj vojsci trebao je gotovo cijeli dan da prizna sramotni gubitak ponosa svoje crnomorske flote, početno tvrdeći kako je krstaricu zahvatila samo vatra nakon eksplozije i da ga tegle na kopno.

Sjedinjene Države su u međuvremenu potvrdile da su krstaricu pogodila dva ukrajinska projektila. Vjeruje se da je riječ o protubrodskim projektilima klase Neptun. Kremlj je kasnije priznao da je Moskva potonula, no tvrdili su kako se to dogodilo zbog nemirnog mora i to tijekom tegljenja krstarice na sigurno.

VIDEO: Isplivao je intervju Vladimira Putina u kojem je otkrio razlog zašto nikada ne govori o svojoj djeci

Rusko Ministarstvo obrane objavilo je u četvrtak da su uspjeli evakuirati svih 510 članova posada s broda i da su prebačeni u luku Sevastopolj. Iz članka koji je objavila državna agencija Tass u kojem se početno navodilo da je evakuirana cijela posada je kasnije maknuta riječ "cijela".

Dva dana kasnije nema konkretnih dokaza da je preživio i jedan član posade broda. Kao što bi se moglo očekivati, nije objavljena niti jedna potvrđena fotografija niti snimka preživjelih. Dojmu da nije sve kako navode ruske vlasti pokazuje i okupljanje nekoliko desetaka osoba u Sevastopolju u petak kad su održali bdijenje na glavnom trgu, te su ostavili pogrebni vijenac na kojem je pisalu 'Za Moskvu i njezinu posadu'. No, pojavile su jesu informacije da ima spašenih.

Foto: ALEXEY PAVLISHAK/REUTERS Photo: ALEXEY PAVLISHAK/REUTERS

Litvanski ministar obrane Arvydas Anusauskas kazao je da je turski brod spasio barem 54 osobe s ruske krstarice nakon što je poslan poziv u pomoć u jutarnjim satima četvrtka. Nije poznato što se s njima dogodilo, piše Telegraph.

Ukoliko se pokaže da je uistinu istina da je poginula većina članova posade Moskve, to bi bio najveći vojni gubitak Rusije na moru još od Drugog svjetskog rata.

Rusko Ministarstvo obrane objavio je u subotu video u kojem se zapovjednik ruske mornarice admiral Nikolaj Jevmenov navodno sastaje s članovima posade. Video dug 38 sekundi pokazuje admirala kako pozdravlja nekoliko desetaka muškaraca koji nose vojnu uniformu ruske mornarice. U ovom trenutku ne postoji potvrda kad je snimljen video niti tko se točno nalazi na njemu.

First footage of the rescued Moskva crew in Sevastopol. No information yet regarding casualties pic.twitter.com/OSSOVHHNg2