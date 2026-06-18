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DJEČAK NESTAO U DRAVI

Potraga za nestalim djetetom i dalje traje: 'Ne sjećam se da smo imali nekakav nesretan slučaj na tom kupalištu'

Selnica Podravska: Nastavljena je potraga za nestalim dječakom
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
1/9
VL
Autor
Večernji.hr
18.06.2026.
u 21:57

"Kod nas vodostaj je opet porastao, ne sjećam se da smo imali nekakav nesretan slučaj na tom kupalištu", rekao je za HRT Ivan Sabolić, načelnik Legrada

Velika potraga pokrenuta je nakon nestanka djeteta u rijeci Dravi kod Selnice Podravske u Koprivničko-križevačkoj županiji. Dijete je nestalo na području starog toka Drave, gdje se nalazi ilegalno kupalište koje mještani koriste tijekom ljetnih mjeseci. Na terenu su od sinoć brojne službe, uključujući policiju, policijske ronioce, HGSS, vatrogasce i Crveni križ. Potragu otežavaju zahtjevni uvjeti jer je Drava posljednjih dana, nakon obilnih kiša, nabujala, a teren uz rijeku je sklizak i nestabilan. Opsežna potraga za dječakom traje cijeli dan. Policijski ronioci, vatrogasci i pripadnici HGSS-a pretražuju zahtjevan stari tok Drave čamcima, a područje se nadzire i iz zraka dronom, u nadi da će dijete biti pronađeno. Prema neslužbenim informacijama, djeca su se jučer poslijepodne uputila prema starom sprudu rijeke Drave, mjestu na kojem se mještani tijekom ljetnih mjeseci kupaju. Nakon toga dječak je nestao.

Otvara se i pitanje što su malodobna djeca bez nadzora roditelja radila na tom području. Prije tri mjeseca roditelji su bili prijavljeni zbog zanemarivanja djece. Nadležne službe tada su izašle na teren, no utvrđeno je da nepravilnosti nije bilo. "Nadležni područni ured odmah je po zaprimanju prijave poduzeo sve mjere i radnje sukladno svojim ovlastima i važećim zakonskim propisima te utvrdio da nije bilo elemenata za poduzimanje mjera obiteljsko-pravne zaštite", stoji u priopćenju Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Mještani kažu kako ne pamte sličnu tragediju na tom području. "Baš je nesreća što je ovih dana voda nakon godinu i pol opet nabujala zbog kiša koje su se slile u Austriji i Sloveniji. Kod nas vodostaj je opet porastao, ne sjećam se da smo imali nekakav nesretan slučaj na tom kupalištu", rekao je za HRT Ivan Sabolić, načelnik Legrada.

"Nestalo je dijete 2018. godište na području rijeke Drave, koja je u ovom trenutku nabujala. Na jednom ilegalnom kupalištu koje koriste mještani i posjetitelji ovog kraja. Više detalja o tome kako je nestalo dijete, ne znamo, ali spremamo se da krenemo u potragu i pronađemo dijete", rekao je Sabolić. "Na terenu su trenutačno policijski ronioci Interventne jedinice policije i svi drugi rodovi policije. Isto tako, uključeni su članovi HGSS-a te vatrogasna društva. Krenut će se s intenzivnim mjerama traganja, naglasila je Dijana Žagar", glasnogovornica PU koprivničko-križevačke.
Ključne riječi
nestanak potraga Drava dijete

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