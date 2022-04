Rano jutros odjeknule su eksplozije u Kijevu i Lavovu, Zelenski traži još oružja od Zapada

Ruska invazija na Ukrajinu traje već 52. dan. Pet osoba ubijeno je u petak u granatiranju ukrajinskog grada Mikolajiva, a upotrijebljeno je kasetno streljivo, rekao je u petak na Telegramu guverner Mikolajivske oblasti Vitalij Kim. Također, više od 2800 civila uspješno je evakuirano iz nekih mjesta u kojima se vode najžešći sukobi u istočnoj Ukrajini, objavili su u petak ukrajinski izvori. Rano ujutro u subotu čule su se uzbune u Kijevu i Lavovu, a potom su lokalni mediji javili da su u tim gradovima odjeknule eksplozije. Zelenski traži još oružja od Zapada.

08:47 Ukrajina je gotovo potpuno odgovorila na upitnik Europske unije o pristupanju, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski kasno u petak navečer u videoporuci.

"Posao je gotovo završen i uskoro ćemo naše odgovore podnijeti predstavnicima Europske unije", rekao je predsjednik Zelenski.

Upitnik koji služi kao početna točka Europskoj uniji za pokretanje pregovora o pristupanju predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predala je prošli tjedan za posjeta Kijevu.

08:35 SkyNews piše o napadima na tri ukrajinska grada tijekom noći. Pretpostavlja se da se prvi dogodio u Aleksandriji, Kirovograd, oko 22.30 po lokalnom vremenu. Projektil je pogodio vojni aerodrom, rekao je gradonačelnik.

U Lugansku je tijekom noći jedna osoba poginula, a tri su ozlijeđene, rekli su ukrajinski dužnosnici. Prema regionalnoj vojnoj upravi, glavni cjevovod u Severodonjecku također je presječen, čime su prekinuti plin i voda u gradu.

U međuvremenu, regionalna vojna uprava Poltave u središnjoj Ukrajini priopćila je da je jedna osoba tamo ubijena, a druga ranjena nakon ruske vojne vatre.

08:22 Guverner Maksim Kozicki na Telegramu je potvrdio da su se i u Lavovu dogodile eksplozije te da se zračni napad dogodio između 05:46 i 07:02 po lokalnom vremenu. Rekao je da ukrajinska protuzračna obrana radi, ali nije dao dodatne informacije o tome što je pogođeno i ima li žrtava, piše BBC.

08:12 Ukrajinska vojska objavila je novi dnevni izvještaj o ruskoj invaziji Ukrajine, donosi The Guardian.

"Neprijatelj je najvećim dijelom fokusiran na pregrupiranje i jačanje svojih snaga, nastavak djelomične blokade Harkiva i artiljerijske napade na taj grad", navodi se u izvješću.

Ukrajinci tvrde da su u posljednja 24 sata odbili 10 ruskih napada u istočnim regijama Donjecku i Luhansku. Pritom su uništena tri tenka, oklopni transporter i tri artiljerijska sustava, dodajući da su uz to zarobili jedan ruski oklopni transporter.

08:10 Eksplozije su tijekom noći i rano jutros pogodile glavni grad Ukrajine Kijev, rekao je gradonačelnik Vitali Kličko na Telegramu. Također, rekao je da su eksplozije pogodile četvrt Darnickiju, predgrađu Kijeva. Dodao je da se ne zna koliko je stradalih i da su na licu mjesta spasioci.

Lokalni mediji izvijestili su o žrtvama u Poltavi, Severodonjecku i Lysychansku zbog ruskog granatiranja, piše Kyiv Independent. Guverner Luganske oblasti Serhiy Haidai rekao je da je jedna osoba ubijena, tri ranjene, te da je plinovod puknuo zbog ruskog granatiranja preko noći.

08:08 Kremlj se priprema za daljnje raketne napade na ciljeve unutar Ukrajine kao odgovor na, kako kažu, "terorističke napade ili diverzije na ruskom teritoriju", piše SkyNews. Naime, to znači da pripremaju osvetu za potonuće Moskve, zapovjednog broda ruske Crnomorske flote.

07:20 Britansko Ministarstvo obrane objavilo je da oštećenja ukrajinske prometne infrastrukture nastala kao posljedica ruskih napada predstavljaju "značajan izazov" svima koji pokušavaju dostaviti humanitarnu pomoć na sjever Ukrajine. Naime, uništeni su mostovi, Rusi su postavili mine, piše BBC.

