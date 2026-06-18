Kinezi su vodili špijunske operacije iz ureda u centru Londona

Osam godina zatvora dobio je Bill Yuen (66) dok je Peter Wai osuđen na 10 godina zatvora špijunaže na britanskom tlu. Kako se na sudu moglo čuti, Kina je koristila hongkonški Ured za gospodarstvo i trgovinu (HKETO) za 'operacije policije u sjeni'. Yuen (66) je osuđen zbog optužbe za pomaganje stranoj obavještajnoj službi u Ujedinjenom Kraljevstvu prema Zakonu o nacionalnoj sigurnosti iz 2023. godine. Wai je (41) osuđen zbog iste optužbe i dodatne optužbe za nedolično ponašanje u javnoj službi dok je radio kao časnik britanske granične policije. Dvojica muškaraca osuđena su prošlog mjeseca za pomaganje stranoj obavještajnoj službi.

Yuen bi zadužio Waija za operacije nadzora kako bi prikupio obavještajne podatke o hongkonškim disidentima, pa čak i britanskim zastupnicima. Tužitelji su opisali kako je Yuen, voditelj ureda, iz svojih prostorija na Bedford Squareu, pomagao u naporima da se pronađu i prisilno vrate državljani Hong Konga koji žive u Britaniji. Aktivisti su pozvali vladu da zatvori HKETO nakon otkrića da je korišten instrument za transnacionalne represivne napore Pekinga, piše Telegraph.

Izvori iz Whitehalla istaknuli su da je američki Kongres već poduzeo mjere protiv tri HKETO-a na svom teritoriju, uključujući izradu zakona o ukidanju njihovih diplomatskih privilegija i imuniteta. Luke de Pulford, izvršni direktor Međuparlamentarnog saveza za Kinu, rekao je da je daljnje postojanje ureda u Londonu anakrono, budući da je stvoren u znak priznanja 'malo istaknutog statusa' Hong Konga kao poluautonomne regije. Nakon što je Peking 2020. godine nametnuo zakone o nacionalnoj sigurnosti Hong Kongu, tvrdio je da bi poseban status HKETO-a trebao biti ukinut 'jer sada nema značajne razlike između Hong Konga i Kine'. -Ako će kineska vlada imati predstavništvo u Londonu, to bi trebalo biti putem njihovog veleposlanstva, a ne kao čudan ostatak prošlih vremena. Razotkriveno je kao špijunsko središte – apsolutno bi ga trebalo zatvoriti rekao je.

Dok britanske obavještajne i sigurnosne službe dosljedno upozoravaju na prijetnju koju Kina predstavlja, čini se malo vjerojatnim da će vlada zatvoriti HKETO ili ukinuti njegovu diplomatsku zaštitu. Hong Kong tvrdi da njegovi uredi za gospodarstvo i trgovinu isključivo promiču trgovinu. Nakon osude Wai i Yuena, kinesko veleposlanstvo u Londonu reklo je da je slučaj 'ništa drugo nego politički potez'.

-Njegova jedina svrha je ohrabriti one protukineske elemente koji se skrivaju u Ujedinjenom Kraljevstvu i nastoje destabilizirati Hong Kong te ocrniti kinesku vladu i vladu Hong Konga - rekao je glasnogovornik. Izričući presudu dvojici muškaraca, sutkinja Cheema-Grubb rekla je da su postupci optuženika bili 'namjerni, usklađeni i ozbiljni'. Prouzročili su 'stvarnu i značajnu' štetu, ostavljajući one koji su bili meta u strahu i nevolji, rekla je sutkinja.

Opisala je Waijev stav prema njegovom nedoličnom ponašanju kao 'arogantan', rekavši da je imao 'osjećaj prava' da radi što mu je volja. Slučaj je otkrio kako su Yuen i Wai nadzirali i progonili mete kao dio Xi Jinpingove 'Operacije Lov na lisice' – globalne, izvansudske kampanje koja je nudila novčane nagrade za prisilnu repatrijaciju svakoga koga je kineska država tražila, bilo zbog subverzije ili prijevare.

Yuen je tvrdio da je njegova uloga u uredu bila samo 'administrativna', ali na sudu se moglo čuti da je bivši nadzornik policije Hong Konga zapravo obavljao 'obavještajnu' ulogu. Djelovao je kao Waijev nadređeni i plaćao mu za zadatke nadzora putem bankovnog računa ureda. Wai je regrutiran zbog pristupa vrijednim informacijama kao časnik Granične policije stacioniran u zračnoj luci Heathrow. Postojali su dokazi da je Wai, koji je prethodno radio kao policajac za Metropolitansku policiju, pristupao policijskim zapisima još od 2018. godine. Zloupotrebljavao je pristup bazama podataka Ministarstva unutarnjih poslova kako bi pratio ljude od interesa za Hong Kong, a time i za Kinu, uključujući prodemokratske aktiviste koji su tražili utočište u Velikoj Britaniji. Wai je također osuđen za nedolično ponašanje u javnoj službi u vezi s ovom aktivnošću.

Istražitelji su otkrili da je Wai dijelio informacije vezane uz disidente koje je nazivao 'žoharima' i dobivao informacije zauzvrat putem online grupnog chata pod nazivom 'Eagle Point Human Resources'. Upravo je u toj grupi policija napravila ključni proboj: kontakt između Waia i Eddieja Maa, bivšeg šefa hongkonškog Ureda za kriminalističku obavještajnu službu.