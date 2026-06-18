Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 239
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
ŠVICARSKA - BiH 4:1 Potpuni raspad BiH nakon crvenog kartona, Švicarci s četiri gola potopili Zmajeve
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ŠTO NAM SE DOGAĐA

Zaustavljanje obrazovne reforme i pobjeda 'hrvatske tradicije' vidljivi su na ispitnim rezultatima koji su katastrofalni

Autor
Neven Budak
18.06.2026.
u 21:40

Deseci tisuća ljudi prosvjedovali su prije 10 godina u korist obrazovne reforme. No utjecaj konzervativnih, minornih stranaka i udruga bio je jači

Ovih se dana, na desetu obljetnicu, prisjećamo velikog prosvjeda podrške kurikularnoj reformi koju je tadašnja HDZ-ova vlada odlučila zaustaviti, odnosno pretvoriti u nešto što ne bi bila reforma, nego novo pakovanje za stare sadržaje i metode. Kao što je nedavno naglasio Boris Jokić, tadašnji voditelj kurikularne reforme, bio je to vjerojatno jedinstven slučaj u svijetu da su deseci tisuća ljudi prosvjedovali u korist obrazovne reforme, a ne protiv nje. Nažalost, pokazalo se da je utjecaj tadašnjih konzervativnih, brojčano minornih političkih stranaka i nevladinih udruga na vladajuću većinu bio takav da je premijer odlučio zanemariti volju velikog broja nezadovoljnika.

Ključne riječi
školstvo Hrvatska reforma Kurikulum

Komentara 6

Pogledaj Sve
Avatar LijepaNašaHrvatska
LijepaNašaHrvatska
22:18 18.06.2026.

I to ti je pokazatelj što je ljevica u Hrvatskoj. Toliko su nesposobni da im preostaje da se prisjećaju nekakvog "protesta" prije 10 godina kojim su htjeli uvesti kojekakve lgbt agende okolo naokolo. Sljedeće bi im bilo "zajednički jezik". Alii tvrd je narod Hrvatski i dobro pamti "sve radosti" koje nam je priuštila ljevica ....Eto, sretna vam 10-godišnjica pokušaja i propasti odgajanja malih antifa 👏

JE
Jegermeister
22:14 18.06.2026.

Ono kad HDZ i SDS prave reformu u hrvatskom školstvu. Razni Radovani, Čedomiri i ostali…

VA
VanjaPlank
21:51 18.06.2026.

Ja bi rekao da se tu najviše pita profesore koji nisu u stanju prenjeti znanje

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!