Zaustavljanje obrazovne reforme i pobjeda 'hrvatske tradicije' vidljivi su na ispitnim rezultatima koji su katastrofalni

Ovih se dana, na desetu obljetnicu, prisjećamo velikog prosvjeda podrške kurikularnoj reformi koju je tadašnja HDZ-ova vlada odlučila zaustaviti, odnosno pretvoriti u nešto što ne bi bila reforma, nego novo pakovanje za stare sadržaje i metode. Kao što je nedavno naglasio Boris Jokić, tadašnji voditelj kurikularne reforme, bio je to vjerojatno jedinstven slučaj u svijetu da su deseci tisuća ljudi prosvjedovali u korist obrazovne reforme, a ne protiv nje. Nažalost, pokazalo se da je utjecaj tadašnjih konzervativnih, brojčano minornih političkih stranaka i nevladinih udruga na vladajuću većinu bio takav da je premijer odlučio zanemariti volju velikog broja nezadovoljnika.