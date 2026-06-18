Zaustavljanje obrazovne reforme i pobjeda 'hrvatske tradicije' vidljivi su na ispitnim rezultatima koji su katastrofalni

Ovih se dana, na desetu obljetnicu, prisjećamo velikog prosvjeda podrške kurikularnoj reformi koju je tadašnja HDZ-ova vlada odlučila zaustaviti, odnosno pretvoriti u nešto što ne bi bila reforma, nego novo pakovanje za stare sadržaje i metode. Kao što je nedavno naglasio Boris Jokić, tadašnji voditelj kurikularne reforme, bio je to vjerojatno jedinstven slučaj u svijetu da su deseci tisuća ljudi prosvjedovali u korist obrazovne reforme, a ne protiv nje. Nažalost, pokazalo se da je utjecaj tadašnjih konzervativnih, brojčano minornih političkih stranaka i nevladinih udruga na vladajuću većinu bio takav da je premijer odlučio zanemariti volju velikog broja nezadovoljnika.
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I to ti je pokazatelj što je ljevica u Hrvatskoj. Toliko su nesposobni da im preostaje da se prisjećaju nekakvog "protesta" prije 10 godina kojim su htjeli uvesti kojekakve lgbt agende okolo naokolo. Sljedeće bi im bilo "zajednički jezik". Alii tvrd je narod Hrvatski i dobro pamti "sve radosti" koje nam je priuštila ljevica ....Eto, sretna vam 10-godišnjica pokušaja i propasti odgajanja malih antifa 👏