Dobrodošli u večer odluke u skupini B Svjetskog nogometnog prvenstva! Pred nama su dva susreta koja će uvelike definirati putnike u šesnaestinu finala.
Na spektakularnom stadionu SoFi u Los Angelesu – najskupljem sportskom objektu na svijetu vrijednom 5,5 milijardi dolara – Švicarska traži iskupljenje nakon iznenađujućeg remija s Katarom (1:1). Momčad Murata Yakina, čiji je nastup na klupi večeras neizvjestan zbog zdravstvenih problema izazvanih klimatizacijom, pod velikim je pritiskom. S druge strane, Bosna i Hercegovina, osnažena brojnom dijasporom na tribinama i remijem protiv domaćina Kanade (1:1), traži povijesni rezultat predvođena iskusnim Edinom Džekom.
Švicarska i Bosna i Hercegovina igraju od 21 sat uz izravan prijenos na HRT-u 2. Tekstualni prijenos uživo možete pratiti na portalu Večernjeg lista. U drugoj utakmici drugog kola skupine B igraju Kanada i Katar, a taj susret počinje u 00:00 po hrvatskom vremenu.
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