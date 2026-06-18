OGLASIO SE KAPETAN

Modrić iskreno o penalu: 'Nesmotreno, malo sam ga dirao. Livaković? Nekad gledaju svaku sitnicu, nekad ne'

Luka Modrić, koji je skrivio jedanaesterac u ranoj fazi utakmice, priznao je kako nije imao svoju večer. Bio je to prvi penal koji je skrivio u čak 716 utakmica, a zbog taktičkih promjena napustio je igru u 58. minuti