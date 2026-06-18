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18.06.2026. u 19:24
Švicarska i Bosna i Hercegovina igraju od 21 sat uz izravan prijenos na HRT-u 2. Tekstualni prijenos uživo možete pratiti na portalu Večernjeg lista.
ŠVICARSKA
0-0
BOSNA I HERCEGOVINA
Švicarska - Bosna i Hercegovina, 21:00, Los Angeles, SAD
SLUŽBENI SASTAVI

Švicarska: Kobel - Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez - Aebischer, Xhaka, Freuler, Rieder - Embolo, Ndoye

BiH: Vasilj - Dedić, Katić, Muharemović, Kolašinac - Memić, Tahirović, Šunjić, Alajbegović - Demirović, Džeko

UVODNE INFORMACIJE

Dobrodošli u večer odluke u skupini B Svjetskog nogometnog prvenstva! Pred nama su dva susreta koja će uvelike definirati putnike u šesnaestinu finala.

Na spektakularnom stadionu SoFi u Los Angelesu – najskupljem sportskom objektu na svijetu vrijednom 5,5 milijardi dolara – Švicarska traži iskupljenje nakon iznenađujućeg remija s Katarom (1:1). Momčad Murata Yakina, čiji je nastup na klupi večeras neizvjestan zbog zdravstvenih problema izazvanih klimatizacijom, pod velikim je pritiskom. S druge strane, Bosna i Hercegovina, osnažena brojnom dijasporom na tribinama i remijem protiv domaćina Kanade (1:1), traži povijesni rezultat predvođena iskusnim Edinom Džekom.

Švicarska i Bosna i Hercegovina igraju od 21 sat uz izravan prijenos na HRT-u 2. Tekstualni prijenos uživo možete pratiti na portalu Večernjeg lista. U drugoj utakmici drugog kola skupine B igraju Kanada i Katar, a taj susret počinje u 00:00 po hrvatskom vremenu.

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