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MANJE GUŽVE, MANJE CIJENE...

Godinama pune hrvatsku obalu, a sada turistima poslali poruku: 'Odaberite nas umjesto Jadrana'

Zadar: Plaža Kolovare puna ljudi uslijed visokih temperatura
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Večernji.hr
18.06.2026.
u 08:29

Dok dio korisnika smatra da Poljska posljednjih godina bilježi značajan napredak u razvoju obalnog turizma, drugi ističu kako se Baltik i Jadran teško mogu uspoređivati zbog različitih klimatskih i prirodnih uvjeta.

Poljska turistička organizacija posljednjih je dana izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama nakon objave promotivnog videa kojim turistima sugerira da ovog ljeta odaberu Baltičko more umjesto hrvatskog Jadrana. Kampanja je otvorila raspravu o tome može li poljska obala doista konkurirati jednoj od najpopularnijih europskih ljetnih destinacija.

U videu objavljenom na Instagramu prikazane su široke pješčane plaže Baltika uz poruku koja sugerira izbor Poljske umjesto Hrvatske za ljetni odmor. Kao najveće prednosti istaknuti su manji broj turista, pristupačnije cijene, kvalitetna lokalna gastronomija i opuštenija atmosfera. Objava je ubrzo privukla pažnju korisnika koji su krenuli uspoređivati dvije destinacije. Dok dio korisnika smatra da Poljska posljednjih godina bilježi značajan napredak u razvoju obalnog turizma, drugi ističu kako se Baltik i Jadran teško mogu uspoređivati zbog različitih klimatskih i prirodnih uvjeta.

Jedna od glavnih tema rasprave bila je temperatura mora. Hrvatska tijekom ljetnih mjeseci redovito bilježi temperature Jadrana iznad 25 stupnjeva Celzija, dok Baltičko more ostaje znatno hladnije te rijetko doseže takve vrijednosti. Osim toga, vremenske prilike na Baltiku često su promjenjivije nego na hrvatskoj obali. Brojni korisnici podijelili su i vlastita iskustva s odmora. Neki tvrde da Poljska nudi mirniji i povoljniji boravak, dok drugi navode kako su cijene u popularnim turističkim mjestima posljednjih godina porasle te više nisu značajno niže od hrvatskih. S druge strane, Hrvatska prema mišljenju mnogih i dalje ima prednost zahvaljujući kvaliteti mora, raznolikosti obale i bogatoj turističkoj infrastrukturi.

Među najpoznatijim poljskim morskim destinacijama ističe se Sopot, ljetovalište poznato po dugim pješčanim plažama, bogatom noćnom životu i impresivnom drvenom molu, jednom od najdužih u Europi. Zbog svoje elegancije i tradicije često ga uspoređuju s Opatijom. Veliku popularnost uživa i Gdanjsk, grad koji uspješno spaja bogatu povijesnu baštinu s morskim ugođajem. Ljubitelji aktivnog odmora često biraju poluotok Hel, poznat po izvrsnim uvjetima za jedrenje na dasci i druge vodene sportove. Među traženijim destinacijama nalaze se i Kołobrzeg, Międzyzdroje te Świnoujście, koji privlače posjetitelje velikim pješčanim plažama i atraktivnim položajem uz njemačku granicu.

*Uz korištenje AI-a
FOTO Objavljena lista najljepših plaža: Na popisu se našle i četiri hrvatske ljepotice, pogledajte gdje se nalaze
Zadar: Plaža Kolovare puna ljudi uslijed visokih temperatura
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Ključne riječi
plaže turistička sezona turisti Poljska

Komentara 1

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DA
dallas1974
08:46 18.06.2026.

Što je to "Gdanjsk"? Valjda Gdańsk. DP se zalaže da stranci moraju polagati test Hrvatskog jezika. Trebali bi još neki...

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