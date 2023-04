Zaručnica Alena Babića je pijanistica i bodybuilderica: Upoznala sam ga dok je bio redar u diskoteci

Među najžešćim navijačima Alena Babića u subotnjoj borbi koja ga može učiniti svojevrsnim besmrtnikom (trećim hrvatskim prvakom svijeta u profesionalnom boksu) bit će i četiri dame. Uz ring u poljskom Rseszówu bit će Kaja, Elena, Matea i Klara.

Stižu i majka i sestra

Kaja je Alenova majka, Elena sestra, a Matea je buduća vjenčana kuma njegove zaručnice Klare, s kojom smo razgovarali o tome kako je u koži pratilje modernoga gladijatora.

– Alenovoj majci sigurno je stresnije nego meni jer ja sam se boksa nagledala i ipak imam dozu objektivnosti, a ona je potpuno obuzeta osjećajima. Doduše, kada sam vidjela kako je sudac u ringu vodio borbu s Balskim, došlo mi je da preletim sve one barikade i da ga zadavim. Inače, nakon svake runde Alenova mama i sestra obično se okreću prema meni s pitanjem tko je dobio rundu.

Na poprište borbe karijere njena zaručnika Klara Vukojević doputovat će u četvrtak navečer.

– Na Alenove mečeve dosad sam obično išla sama, no ovaj put će sa mnom Matea, velika prijateljica, da mi ublaži stres koji me čeka, da ga imam s kim podijeliti.

A stres će zacijelo biti velik jer će u ringu biti njen voljeni muškarac, osoba s kojom planira provesti ostatak života.

– Najveći strah je povezan uz to hoće li iz borbe izaći zdrav. Sa svim drugim ishodima znala bih se nositi.

Pojačava li njenu zabrinutost i stav s kojim njen dragi ulazi u ovaj okršaj, a znao je reći da je ovo jedna od posljednjih borbi u koju će ući bez straha da mu se išta može dogoditi jer za sebe se ne brine. No, to neće biti tako kada stigne potomstvo.

– Ovo mu je idealna prilika da se bori bez dodatnog presinga. U kolovozu se planiramo u Rovinju vjenčati, a potom i zasnovati obitelj. On je rođen s tom neustrašivošću, no kao roditelj mogao bi biti oprezniji. No, to ćemo tek vidjeti kada se dogodi. Ja mu nikad neću stvarati dodatni pritisak.

A tada vjerojatno neće biti spreman i na ovo što je učinio za ovu prigodu. Sam je financirao pripreme i egzistencijalno puno riskirao.

– I taj je faktor uključen u ukupnu neizvjesnost. Za ovu borbu dao je sve u svakom smislu. I zato se nadam da će se to njegovo ulaganje ove subote isplatiti.

U kojoj mjeri ova borba može promijeniti Alenov i Klarin život?

– Ona sigurno ima taj potencijal. Imamo puno planova, a ovo je borba koja nam potencijalno rješava stambeno pitanje. Ova borba mogla bi utjecati na ostatak njegove karijere, no ne i nužno jer vjerujem da će on biti zanimljiv promotorima dok god se bude borio. Kad odvrtim film ovih naših sedam zajedničkih godina, ponosna sam i emotivna. S obzirom na to što je sve prošao, a takav put nije imao nijedan boksač iz svjetskog vrha, zaslužio je svaku sekundu uspjeha i sreće.

Gleda li Klara na ovu borbu kao na priliku karijere kakva se možda nikad neće ponovno ukazati ili kao na borbu koja je kao i svaka druga?

– O tome puno ne razmišljam, inače bi me odmah obuzeo stres. A obično ga osjetim tek dva

u sobi, no to njemu ne igra nikakvu ulogu, nije praznovjeran. Najvažnije je da se dobro naspava.

A poželjno je da naspavana bude i Klara jer redatelj RTL-ova prijenosa zacijelo neće propustiti priliku da kadrira ratnikovu ljepšu polovicu.

– Znam već koju ću haljinu nositi. Nikada to ne planiram naveliko. Više gledam da mi bude udobno. Sredit ću se sigurno, no nisam tip žene kojoj su te stvari posebno bitne. Meni garderoba mora biti udobna jer se dosta krećem pa se i znojim. I vičem i u većini slučajeva izgubim glas. Budući da ne znam hoće li u dvorani biti hladno, imat ću veliku hrvatsku zastavu pa ću se moći njome ogrnuti.

Na pomisao na Alena Klari je toplo oko srca već sedam godina. Tko ih je spojio?

– Spojio nas je isti pogled na život. Od prvog trenutka smo kliknuli. Kada me prvi put poljubio, doživjela sam najveći strah u životu, uvjerena da će mi se život preokrenuti, što se i dogodilo. Tog ljeta oboje smo radili na Makarskoj rivijeri, on kao redar u diskoteci, a ja u jednom restoranu u Baškoj Vodi. Jedne večeri dvoje prijatelja me povelo u "Makaranu". Htjeli su biti sami pa su se potrudili uvaliti me nekome. Ja sam bila treći kotač i našli su mi četvrti. Kad su me upoznali s Alenom, šest sati nismo prestali razgovarati i od tada nije prošao dan da se nismo vidjeli ili čuli.

Vjenčanje planirano za ljeto

Nakon što u kolovozu postane gospođa Babić, Klara bi u rujnu trebala postati magistrom umjetnosti klavira.

– U rujnu bih trebala diplomirati, a to podrazumijeva i solistički koncert, na kojem će Alen biti u prvom redu. Zapravo, on je na svim mojim koncertima pa se profesori šale da ih je i pomalo strah kada ga vide. Bude im čudno vidjeti boksača u prvom redu, ali im bude i drago. Koliko mi je velika podrška, pokazat će vam i slika nakon borbe s Balskim. Kad sam ga pokupila u zračnoj luci, uopće se nije odmarao, nego je sjeo u dnevni boravak i ispitivao me sat vremena, glumeći profesora jer sam sutradan imala ispit iz jednog teoretskog predmeta.

Osim što je buduća profesorica klavira, Klara je i sportašica.

– Treniram body building i nastupam u disciplini wellness fitness, u kojoj sam lani osvojila Balkanski kup. Zbog diplomskog i Alenovih obveza sada pauziram, no plan mi je nastaviti raditi i kao fitness i osobna trenerica. S obzirom na to da sam pet godina trenirala košarku, nerijetko s Alenom zaigram i jedan na jedan, ja na tehniku, a on na snagu. Bude tu i laktova pod rebra i teških faulova.