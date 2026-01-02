Jake Paul prozvao ‘mekanog’ Francisa Ngannoua: On nema čvrstu bradu

Popularni youtuber Jake Paul vjeruje kako bi nakon borbe protiv Anthonyja Joshue mogao dogovoriti boksački meč i s bivšim UFC-ovim prvakom teške kategorije Francisom Ngannouom.

Paul se na nedavnoj priredbi u Miamiju, koju je izravno prenosio Netflix, borio protiv bivšeg dvostrukog svjetskog prvaka i od samog je početka bilo jasno kako mu je glavni cilj preživjeti snažne udarce vrhunskog boksača, piše Croring.

Bježao je po ringu ili se hvatao za Joshuu, činilo se kako mu Britanac nanosi štetu svakim udarcem. Joshua je tri puta rušio Paula prije što je u šestoj rundi završio dvoboj nokautom.

No Paul je ispunio ranije obećanje kada je izjavio kako će u ringu izdržati dulje od Francisa Ngannoua. Naime, kamerunski udarač je u ožujku 2024. izgubio od Joshue nokautom u drugoj rundi.

Paul je sada prozvao Ngannoua, te se javno zapitao koliko je čvrsta brada bivšeg UFC-ovog prvaka.

Youtuber je Ngannoua nazvao ‘mekim’ borcem i vjeruje kako bi Kamerunac mogao biti u iskušenju prihvatiti meč protiv njega nakon nedavnog nastupa protiv Joshue.

– Upravo sam to svima rekao kako ću se bolje snaći od Francisa. I da, sada mogu reći da Francis nema čvrstu bradu – rekao je Jake Paul u podcastu ‘Impaulsive’ i dodao:

– Francis je prilično mekan… Vjerujem da ću se boriti protiv njega. Možda će Francis uskoro pristati na naš meč.

Ngannou je UFC napustio početkom 2023. i od tada je imao samo jednu MMA borbu i to lani u listopadu, u super-borbi je nokautom u prvoj rundi pobijedio Brazilca Renana Ferreiru.

A prije tog okršaja imao je dva boksačka meča i oba je izgubio, prvo je od njega podijeljenom odlukom sudaca bolji bio Tyson Fury, a kasnije ga je nokautom u drugoj rundi svladao Anthony Joshua.

Izvršni direktor PFL-a John Martin nedavno je navijestio kako za Ngannoua u 2026. imaju ‘poseban plan’, ali nije otkrivao detalje.

Kamerunac je prije nekoliko tjedana izjavio kako se želi boriti protiv Jona Jonesa i Deontaya Wildera. A nakon ovih prozivki možda uskoro i dogovori borbu protiv Jakea Paula…