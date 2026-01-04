Naši Portali
PROBLEMI U SUSJEDSTVU

Bistroi i restorani zatvaraju se jedan za drugim. Ugostitelji u panici: 'Još nismo dosegli najnižu točku'

04.01.2026.
u 08:11

Rješenje su obiteljske gostionice, piše Nedeljski, a ne turizam s pet zvjezdica i vlasnici koji unajmljuju radnu snagu, dok sami ugostiteljstvo prate s sigurne udaljenosti.

Ugostiteljstvo u Ljubljani trenutačno se suočava s velikim izazovima. Za posjetitelje su cijene obroka previsoke, dok vlasnici kafića i restorana smatraju da im prihodi nisu dovoljni. Glavni uzroci ovog nesrazmjera leže u skupim sirovinama, problemima s pronalaskom i zadržavanjem radne snage te nerealnim očekivanjima vlasnika da će brzo ostvariti velike profite. I dok u glavnom gradu vlada napetost između ponude i potražnje, u drugim dijelovima Slovenije situacija je znatno stabilnija, piše Nedeljski.

"Pad ugostiteljske industrije kakvu smo nekad poznavali nastavio se i u 2025. godini, a vjerojatno još nismo dosegli najnižu točku", stoji u tekstu Mihe Firsta. Rješenje su obiteljske gostionice, piše Nedeljski, a ne turizam s pet zvjezdica i vlasnici koji unajmljuju radnu snagu, dok sami ugostiteljstvo prate s sigurne udaljenosti. U Ljubljani se s krajem godine zatvaraju dvije restoranske adrese, japanski Moysushi i meksička Taqueria Unomás.

Čini se da se polako zatvara i razdoblje bistroa. Nakon samo nekoliko mjeseci, propala su dva od tri pokušaja novih bistroa – Papillon i Le Bistro. Ostao je samo treći, Klas, koji po konceptu više nalikuje restoranu. Velik dio svojih aktivnosti obustavila je i ekipa Lars&Sven, koja je javnosti i vladi uputila otvoreno pismo o tome kako im je bilo loše, uz nimalo idealne uvjete za rad. Čini se da je velik problem bio i u tome što su ulagali u pogrešne projekte, napominje portal.

Unatoč tome, u Ljubljani je osvanulo i nekoliko novih projekata. Središte grada i dalje vrvi od prosječnih gostionica. – Treba, međutim, reći da u Ljubljani praktički ni u jednoj gostionici ne rade, ne kuhaju i ne poslužuju vlasnici, već unajmljena radna snaga, koja je, naravno, skupa i dovedena sa svih strana svijeta, odnosno kontinenata – piše slovenski portal.

Žale što je u Izoli zatvorena gostionica Sonja, umjesto koje je nastala Kuća Dual, koja nudi jednostavnu morsku kuhinju, divljač, bifteke i ćevapčiće. U Goriškim brdima, u Dobrovom, otvorena je nova vinoteka, dok je vinoteka Konvin na graničnom prijelazu u Vipolžama dobila krov i kupci se nadaju da neće biti otvorena samo povremeno.

Gorenjska sa svojom turističkom ponudom, napominju, sve više postaje jedan od cjenovno najmanje dostupnih dijelova zemlje. Kriptomilijunaši otvaraju hotele i restorane s vrlo visokim cijenama. Primjer je restoran u Vili Muhr, gdje, unatoč tome što još nemaju nijednu visoku ocjenu, već poslužuju degustacijski meni od četiri slijeda za 100 eura.

– Srećom, nešto malo realnosti još je ostalo, jer je s druge strane u Kranju otvorena zanimljiva gostionica Ivan, gdje za degustaciju od pet sljedova naplaćuju svega 39 eura – pišu. 
AN
AnimaTor
08:29 04.01.2026.

Pa nisu svi gosti za Michelin zvjezdice , kako po ekonomskoj moći tako i po ukusu. Gostilne su zakon , dobra i ukusna hrana zadovoljavajuće kolićine.I to je recept uspjeha.Gostilne ko nekada, ni više a ni manje.

ŠS
Štap sa glavom
08:33 04.01.2026.

Nekada u neka normalnija vremena gostioničar i njegova obitelj su bili nositelji posla. Danas većina vlasnika glumi velike gazde sa plaćenim radnicima.

TO
tomislav10
09:24 04.01.2026.

Rast plaća uzrokuje rast cijena što ima za posljedicu da nitko ne želi raditi za male pare.

