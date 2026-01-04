Skandal s Mamićem trese hrvatski nogomet! Otkrivamo tko bi prvi mogao biti smijenjen

I koliko god spomenuti trojac tvrdio da se janjetina s Mamićem dogodila sasvim slučajno, što je u Intervjuu za VL rekao i sam Svetina, teško je baš biti siguran da je Mamić slučajno čekao iza ugla, pa vrlo brzo nakon spomenutog trojica ušao u restoran i pridružio se društvu od 10-ak ljudi za stolom.

Možda je ipak netko od te desetorice javio Mamiću (sigurno ne Svetina, jer on je već godinama u lošijim odnosima s Mamićem) da dolaze u jedan od njegovih omiljenih restorana.

Neki će reći da je jedna od tema razgovora u Udovicama bio i Zvonimir Boban, zajednički neprijatelj spomenute četvorke. Zdravko Mamić već odavno prezire Bobana, baš kao i Svetina, a Šikić pak sigurno nije s veseljem prihvatio Bobanovu ljetošnju odbijenicu, odnosno presijecanje svih veza s nekadašnjom "sestricom", kako su posprdno zvali odnos Lokomotive i Dinama u Mamićevo doba.

Teme razgovora za spomenutim ručkom zna samo četvorka koja je bila u Udovicama, no čak i da su zaista na Mamića naletjeli sasvim slučajno, Svetina, Šikić i Šprajcer za svoj prekjučerašnji gaf vjerojatno će odgovarati. Jer, s bjeguncem od hrvatske vlasti ne sjeda se za stol, pogotovo ne kada obnašaš važnu funkciju u Savezu koji se posljednjih nekoliko godina pokušavao riješiti Mamićeve sjene koja ga je pratila u vremenu prije toga. Svetina i Šikić su "ministri" u HNS-ovoj Vladi, u skladu s tim moraju se i ponašati. Jer, zamislite da su dva Plenkovićeva ministra uhvaćena na janjetini s čovjekom koji bježi od hrvatskog pravosuđa.

Ova afera zato sigurno nije dobro sjela ni prvom čovjeku Hrvatskog nogometnog saveza Marijanu Kustiću, koji je zadnjih godina vrlo uspješno odmaknuo Savez od Mamićeva utjecaja te vratio izgubljenu vjeru u poštenje hrvatskog nogometa. Svetinin i Šikićev gaf sigurno su ga razljutili, pogotovo nakon savršene 2025. godine gdje se A-reprezentacija neviđenom lakoćom plasirala na SP, a uspjehe su počeli nizati i mlađe selekcije. U HNS-u je, do petka, sve bilo gotovo pa savršeno, a onda se dogodila ta nepromišljena janjetina u Udovicama.

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić i njegovih 16 članova Izvršnog odbora, među kojima je i Šikić, sad možda imaju samo jedan logičan smjer - smjena glavnog tajnika Tomislava Svetine na Izvršnom odboru, pa kasnije na Skupštini i Božidara Šikića. U protivnom, mnogi bi u budućnosti mogli upirati u HNS i govoriti: "Kakav je to Savez koji i dalje šuruje s Mamićem".

Na Marijanu Kustiću sada je težak zadatak, jer nakon svih pozitivnih pomaka koje je napravio posljednjih godina, sigurno mu ne treba da se HNS opet počne nazivati "mafijom" i "močvarom" gdje su čelni ljudi i dalje povezani s Mamićem. Naravno, za potencijalnu smjenu Svetine i Šikića morat će imati većinu u Izvršnom odboru. A izgledno je da ju ima, jer Savez nikad financijski nije bolje stajao, krenulo se u gradnju dugo sanjanog kampa, reprezentacija nam je u svjetskih TOP 10... Teško je očekivati da takvog predsjednika Izvršni odbor ne bi podržao...