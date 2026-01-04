Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 22
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
NAJVEĆI ŠOK DOŽIVJELA U ALBANIJI

Američka TikTokerica iskreno o putovanju Balkanom: Hrvatska je po tome najgora

Screenshot TikTok
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
04.01.2026.
u 09:09

Helene Sula, poznata kao @heleneinbetween objavila je video s putovanja

Nekada u sjeni zapadnoeuropskih destinacija, Balkan danas fascinira putnike svojom bogatom poviješću, raznolikim krajolicima i netaknutom prirodom, nudi iskustva koja su u mnogim dijelovima Europe gotovo nestala. Usto, povoljnije cijene, srdačni lokalci i spoj istočnjačkih i zapadnjačkih utjecaja čine ga mjestom gdje se još uvijek mogu pronaći europski dragulji koji nisu masovno turistički eksploatirani.

Tako je i putnica i TikTok blogerica Helene Sula, poznata kao @heleneinbetween na društvenim mrežama objavila video u kojem kaže kako obožava regiju te da bi ju svi trebali posjetiti. Tijekom putovanja obišla je gotovo sve zemlje i iznijela dojmove koji su mnoge možda iznenadili.

@heleneinbetween I love the Balkans!!! Yes I still need to go to Kosovo and north Macedonia! #balkans #montenegro #Croatia #seebia #albania #slovenia #bulgaria #romania ♬ original sound - Helene Sula - Travel Blogger

Hrvatsku je opisala kao najpoznatiju, ali i najskuplju balkansku destinaciju. Ipak, prelijepa obala, otoci, arhitektura i vrhunska hrana ostavili su snažan dojam. "Hrvatska ima najbolje maslinovo ulje na svijetu", tvrdi Sula.

S druge strane, Srbija joj se učinila pomalo stroga zbog ogromnih socijalističkih stambenih blokova, no Beograd i Novi Sad osvojili su je noćnim životom i ljepotom gradova. U Bugarskoj je posebno impresionirana Manastirom Rila i Sedam rilskih jezera, dok Sofiju opisuje kao šarmantan europski grad s tradicijom.

Bosna i Hercegovina je, kako kaže, iznenađenje. Nije očekivala da će je osvojiti, ali Stari most u Mostaru posebno ju je oduševio, iako su vidljivi još tragovi ratnih razaranja.

Najveći šok doživjela je u Albaniji. Albanske Alpe ostavile su je bez daha, a i plaže su joj bile atraktivne. Slovenija ju je fascinirala svojom čistoćom, zelenilom i učinkovitošću, toliko da se ponekad činilo kao da je zakoračila u Švicarsku. Rumunjska je osvojila srednjovjekovnim gradovima koji izgledaju kao iz bajke, a lokalni stanovnici su joj se činili najgostoljubivijima na cijelom Balkanu. Crna Gora impresionirala ju je prirodnim ljepotama. "Plaže, planine i jezera nalaze se nadohvat ruke, a izgledaju kao da su s razglednice", rekla je.
Ključne riječi
Tiktokerica Balkan putovanje Hrvatska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!