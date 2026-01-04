Američka TikTokerica iskreno o putovanju Balkanom: Hrvatska je po tome najgora

Nekada u sjeni zapadnoeuropskih destinacija, Balkan danas fascinira putnike svojom bogatom poviješću, raznolikim krajolicima i netaknutom prirodom, nudi iskustva koja su u mnogim dijelovima Europe gotovo nestala. Usto, povoljnije cijene, srdačni lokalci i spoj istočnjačkih i zapadnjačkih utjecaja čine ga mjestom gdje se još uvijek mogu pronaći europski dragulji koji nisu masovno turistički eksploatirani.

Tako je i putnica i TikTok blogerica Helene Sula, poznata kao @heleneinbetween na društvenim mrežama objavila video u kojem kaže kako obožava regiju te da bi ju svi trebali posjetiti. Tijekom putovanja obišla je gotovo sve zemlje i iznijela dojmove koji su mnoge možda iznenadili.

Hrvatsku je opisala kao najpoznatiju, ali i najskuplju balkansku destinaciju. Ipak, prelijepa obala, otoci, arhitektura i vrhunska hrana ostavili su snažan dojam. "Hrvatska ima najbolje maslinovo ulje na svijetu", tvrdi Sula.

S druge strane, Srbija joj se učinila pomalo stroga zbog ogromnih socijalističkih stambenih blokova, no Beograd i Novi Sad osvojili su je noćnim životom i ljepotom gradova. U Bugarskoj je posebno impresionirana Manastirom Rila i Sedam rilskih jezera, dok Sofiju opisuje kao šarmantan europski grad s tradicijom.

Bosna i Hercegovina je, kako kaže, iznenađenje. Nije očekivala da će je osvojiti, ali Stari most u Mostaru posebno ju je oduševio, iako su vidljivi još tragovi ratnih razaranja.

Najveći šok doživjela je u Albaniji. Albanske Alpe ostavile su je bez daha, a i plaže su joj bile atraktivne. Slovenija ju je fascinirala svojom čistoćom, zelenilom i učinkovitošću, toliko da se ponekad činilo kao da je zakoračila u Švicarsku. Rumunjska je osvojila srednjovjekovnim gradovima koji izgledaju kao iz bajke, a lokalni stanovnici su joj se činili najgostoljubivijima na cijelom Balkanu. Crna Gora impresionirala ju je prirodnim ljepotama. "Plaže, planine i jezera nalaze se nadohvat ruke, a izgledaju kao da su s razglednice", rekla je.