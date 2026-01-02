Hrvatski borac 'naletio na bombu': Nakon teškog nokauta stropoštao se na pod...

Marko Milun (29), višestruki prvak Hrvatske u olimpijskom boksu, doživio je težak nokaut na jednoj priredbi u Italiji. Zbilo se to na turniru u Padovi gdje je hrvatskog superteškaša nokautirao i uspavao tamnoputi Irac nigerijskih korijena Gus Idemudia. Nakon jedne napadačke kombinacije Milun nije vratio svoju lijevu ruku pred lice pa je preko nje primio težak kroše nakon kojeg se stropoštao na pod. Pokušao je Marko ustati ali nije uspio doći k sebi da bi mogao nastaviti borbu.

Nakon što je svoju borilačku karijeru započeo trenirajući kikboks u Splitu, po preseljenju i Zagreb radi pohađanja Policijske akademije, Milun je počeo trenirati boks i to kod trenera Leonarda Pijetraja. U devet godina njihova zajedničkog rada Marko je osvojio broncu na Europskim igrama (2019.) te odličje istog sjaja na Prvenstvu Europske Unije (2018.). Kuriozitet je da je sa samo pet mečeva iza sebe nastupio na Prvenstvu Europe do 22 godine i osvojio srebrnu medalju.

Pobjeđivao je Milun u karijeri ozbiljne boksače pa tako i dvojicu Kubanaca a dvaput je osvojio i čuveni Memorijalni turnir Istvan Bocskai. Njegova najzvučnija pobjeda svakako je bila ona kada je u prvom kolu Europskih igara u Minsku (2019.) pobijedio dvostrukog svjetskog prvaka i dvostrukog osvajača olimpijskog srebra Talijana Clementea Russoa. To natjecanje vodilo se i kao Prvenstvo Europe pa se takvom smatra i njegova bronca.

Pokušao je Milun kvalificirati se na Olimpijske igre u Tokiju (2021.) ali je u četvrtfinalu kvalifikacijskog turnira izgubio na bodove od Britanca Frazera Clarkea, kasnije osvajača olimpijske bronce. U travnju 2025. godine, Milun je započeo profesionalnu karijeru u kojoj je dosad imao pet borbi i četiri pobjede a posljednju je izborio u Odžaku protiv Murata Novalića i to nakon što je doživio ovaj nokaut u Italiji. A jedini poraz doživio je u osmini finala WBC-ova Grand Prix turnira što se održavao u Rijadu. A izgubio je od Poljaka Piotra Lacza, od protivnika kojeg je u amaterskom ringu dvaput pobijedio.